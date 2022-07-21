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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 56,5 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 56,5 рубля - РИА Новости, 21.07.2022
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 56,5 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,6292 рубля - до 56,4783 рубля, курс евро - на 1,2873 рубля, до 57,1133 рубля,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:48
2022-07-21T16:48
2022-07-21T16:49
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,6292 рубля - до 56,4783 рубля, курс евро - на 1,2873 рубля, до 57,1133 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:48 21.07.2022 (обновлено: 16:49 21.07.2022)
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 56,5 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 56,48 рубля, евро — до 57,11