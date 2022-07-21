https://ria.ru/20220721/kosta-rika-1803920992.html

В Коста-Рике выявили первый случай оспы обезьян

В Коста-Рике выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 21.07.2022

В Коста-Рике выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Коста-Рике у резидента с иностранным гражданством, который прибыл из другого государства, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T02:51

2022-07-21T02:51

2022-07-21T02:52

в мире

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коста-рика

оспа обезьян

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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Коста-Рике у резидента с иностранным гражданством, который прибыл из другого государства, сообщило министерство здравоохранения республики.По информации местных СМИ, речь - о гражданине США. Минздрав сообщил, что на три недели изолирует этого пациента и будет следить за состоянием пяти человек, которые живут с ним в одном доме.Ранее в ведомстве исключили шесть подозрительных случаев заболеваний - четыре иностранца и два местных жителя прошли ПЦР-тесты, которые дали отрицательный результат.Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в четверг проведет специальное заседание, на котором рассмотрит ситуацию со вспышкой оспы обезьян.По последним данным ВОЗ, более чем в 70 странах зарегистрировано около 14 тысяч случаев оспы обезьян. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.В конце июня комитет ВОЗ провел первое заседание, по итогам которого заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.

https://ria.ru/20220719/ospa-1803414505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, воз, коста-рика, оспа обезьян