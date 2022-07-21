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В Херсоне оказали помощь раненым украинским военным - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/kherson-1804027113.html
В Херсоне оказали помощь раненым украинским военным
В Херсоне оказали помощь раненым украинским военным - РИА Новости, 21.07.2022
В Херсоне оказали помощь раненым украинским военным
Группа раненых военнослужащих Украины выявлена в Херсоне, им оказана помощь, сообщили в администрации области. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:27
2022-07-21T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Группа раненых военнослужащих Украины выявлена в Херсоне, им оказана помощь, сообщили в администрации области."Российские спецслужбы в Херсоне выявили группу раненых военнослужащих Украины, скрывавшихся на территории региона. Всем им была оказана комплексная медпомощь в одной из больниц Херсонской области", - сообщается в Telegram-канале администрации.Сообщается, что украинские военнослужащие выступили с просьбой включить их в обменные списки.В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
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в мире, херсон, украина, херсонская область
14:27 21.07.2022
 
В Херсоне оказали помощь раненым украинским военным

Херсонские власти сообщили, что в областной больнице оказали помощь раненым бойцам ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Группа раненых военнослужащих Украины выявлена в Херсоне, им оказана помощь, сообщили в администрации области.
"Российские спецслужбы в Херсоне выявили группу раненых военнослужащих Украины, скрывавшихся на территории региона. Всем им была оказана комплексная медпомощь в одной из больниц Херсонской области", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Сообщается, что украинские военнослужащие выступили с просьбой включить их в обменные списки.
В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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