https://ria.ru/20220721/kharbin-1803930238.html

В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ

В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2022

В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв произошел в четверг в жилом доме в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, есть пострадавшие, сообщает издание "Бэйцзин... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T07:37

2022-07-21T07:37

2022-07-21T07:40

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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Взрыв произошел в четверг в жилом доме в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, есть пострадавшие, сообщает издание "Бэйцзин Цинняньбао".Взрыв произошел во вторник в районе Сянфан около 5.40 по местному времени (0.40 мск), в результате взрыва повреждены несколько квартир и помещений другого назначения, на месте происшествия есть пострадавшие. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах и в припаркованных поблизости автомобилях, на улице повсюду разбросаны осколки стекла, фрагменты оконных рам и прочий мусор.Причина взрыва пока не установлена, на месте работают пожарные и спасатели. Сообщений о погибших пока не поступало.В свою очередь портал "Цзиму Синьвэнь" сообщает, что взрыв произошел в помещении ремонтно-сварочной мастерской, которая располагалась на первом этаже.

https://ria.ru/20220719/kitay-1803358678.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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