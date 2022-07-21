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В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2022
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В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ
В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2022
В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв произошел в четверг в жилом доме в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, есть пострадавшие, сообщает издание "Бэйцзин... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T07:37
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в мире
китай
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Взрыв произошел в четверг в жилом доме в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, есть пострадавшие, сообщает издание "Бэйцзин Цинняньбао".Взрыв произошел во вторник в районе Сянфан около 5.40 по местному времени (0.40 мск), в результате взрыва повреждены несколько квартир и помещений другого назначения, на месте происшествия есть пострадавшие. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах и в припаркованных поблизости автомобилях, на улице повсюду разбросаны осколки стекла, фрагменты оконных рам и прочий мусор.Причина взрыва пока не установлена, на месте работают пожарные и спасатели. Сообщений о погибших пока не поступало.В свою очередь портал "Цзиму Синьвэнь" сообщает, что взрыв произошел в помещении ремонтно-сварочной мастерской, которая располагалась на первом этаже.
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в мире, китай
07:37 21.07.2022 (обновлено: 07:40 21.07.2022)
 
В жилом доме в Харбине произошел взрыв, сообщили СМИ

"Бэйцзин Цинняньбао": в жилом доме в Харбине произошел взрыв, есть пострадавшие

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Взрыв произошел в четверг в жилом доме в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, есть пострадавшие, сообщает издание "Бэйцзин Цинняньбао".
Взрыв произошел во вторник в районе Сянфан около 5.40 по местному времени (0.40 мск), в результате взрыва повреждены несколько квартир и помещений другого назначения, на месте происшествия есть пострадавшие. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах и в припаркованных поблизости автомобилях, на улице повсюду разбросаны осколки стекла, фрагменты оконных рам и прочий мусор.
Причина взрыва пока не установлена, на месте работают пожарные и спасатели. Сообщений о погибших пока не поступало.
В свою очередь портал "Цзиму Синьвэнь" сообщает, что взрыв произошел в помещении ремонтно-сварочной мастерской, которая располагалась на первом этаже.
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