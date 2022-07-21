https://ria.ru/20220721/katar-1803951700.html
Спрос на авиабилеты в Катар за месяц вырос более чем в три раза
Спрос на авиабилеты в Катар за месяц вырос более чем в три раза - РИА Новости, 21.07.2022
Спрос на авиабилеты в Катар за месяц вырос более чем в три раза
Покупки билетов из России в Катар за месяц выросли более чем в три раза в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:41
2022-07-21T18:41
2022-07-21T18:41
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Покупки билетов из России в Катар за месяц выросли более чем в три раза в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Aviasales."Высокий сезон для посещения страны, кроме государственных праздников — апрель-май и сентябрь-октябрь, поэтому повышение интереса к направлению может быть связано с именно с проведением там мундиаля", — сказали в сервисе.Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира, в котором будут участвовать 32 команды, пройдут в столице — Дохе.Полторы недели назад туроператоры запустили продажи туров на чемпионат мира в Катар. Интерес к продукты растет с каждым днем, отмечает представитель крупной компании . Пик продаж ожидается в сентябре и октябре. Больше всего болельщиков интересуют матчи топовых команд: Бразилии, Аргентины, Испании, Португалии, также полуфинал и финал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, катар, россия, доха, чемпионат мира по футболу, новости - туризм, бразилия
Спрос на авиабилеты в Катар за месяц вырос более чем в три раза
Aviasales: грядущий мундиаль увеличил спрос на авиабилеты в Катар более чем в три раза
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Покупки билетов из России в Катар за месяц выросли более чем в три раза в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Aviasales.
"Высокий сезон для посещения страны, кроме государственных праздников — апрель-май и сентябрь-октябрь, поэтому повышение интереса к направлению может быть связано с именно с проведением там мундиаля", — сказали в сервисе.
Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира, в котором будут участвовать 32 команды, пройдут в столице — Дохе.
Полторы недели назад туроператоры запустили продажи туров на чемпионат мира в Катар. Интерес к продукты растет с каждым днем, отмечает представитель крупной компании . Пик продаж ожидается в сентябре и октябре. Больше всего болельщиков интересуют матчи топовых команд: Бразилии, Аргентины, Испании, Португалии, также полуфинал и финал.