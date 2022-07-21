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Гутерреш прибыл в Стамбул для участия в заключении договоренности по зерну

Гутерреш прибыл в Стамбул для участия в заключении договоренности по зерну - РИА Новости, 21.07.2022

Гутерреш прибыл в Стамбул для участия в заключении договоренности по зерну

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, где примет участие в пятницу в заключении договоренности об экспорте украинского и российского зерна, а также... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:32

2022-07-21T22:32

2022-07-21T22:32

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ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, где примет участие в пятницу в заключении договоренности об экспорте украинского и российского зерна, а также удобрений РФ, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Фархан Хак."Он уже приземлился", - сказал Хак.Генсек, как и обещал, прервал отпуск, чтобы отправиться в Турцию на подписание договоренности.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220720/zerno-1803913465.html

https://ria.ru/20220720/prizyv-1803885130.html

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цены на нефть, хулуси акар, владимир путин, россия, турция, стамбул, оон, ситуация в днр и лнр