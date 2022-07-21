В Кремле объяснили невозможность нарастить поставки по "Северному потоку"
Песков: технологические проблемы не позволяют нарастить поставки по "Северному потоку"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции газопровода "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Технологические проблемы не позволяют нарастить объем поставок по "Северному потоку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Предлагаю вам внимательно перечитать заявление, сделанное президентом в Тегеране. Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки - неполадки, зафиксированные компанией Siemens - и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление. Это технологические причины, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда поставки "Газпрома" за рубеж вернутся на стопроцентный уровень.
Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но представитель министерства экономики ФРГ сказал Рейтер, что это была запасная часть, которая должна была использоваться только с сентября, а значит, ее отсутствие не может быть реальной причиной падения потока газа до проведения технического обслуживания.
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. "Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что "Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что партнеры перекладывают или пытаются переложить ошибки на Россию, по словам Путина, на "Газпром", "не имеет под собой никаких оснований".