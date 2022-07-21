https://ria.ru/20220721/gazoprovod-1804001084.html

В Кремле объяснили невозможность нарастить поставки по "Северному потоку"

В Кремле объяснили невозможность нарастить поставки по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.07.2022

В Кремле объяснили невозможность нарастить поставки по "Северному потоку"

Технологические проблемы не позволяют нарастить объем поставок по "Северному потоку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:24

2022-07-21T13:24

2022-07-21T13:24

экономика

россия

германия

газпром

siemens

северный поток

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Технологические проблемы не позволяют нарастить объем поставок по "Северному потоку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Предлагаю вам внимательно перечитать заявление, сделанное президентом в Тегеране. Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки - неполадки, зафиксированные компанией Siemens - и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление. Это технологические причины, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда поставки "Газпрома" за рубеж вернутся на стопроцентный уровень.Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но представитель министерства экономики ФРГ сказал Рейтер, что это была запасная часть, которая должна была использоваться только с сентября, а значит, ее отсутствие не может быть реальной причиной падения потока газа до проведения технического обслуживания.При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. "Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что "Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что партнеры перекладывают или пытаются переложить ошибки на Россию, по словам Путина, на "Газпром", "не имеет под собой никаких оснований".

https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, германия, газпром, siemens, северный поток, дмитрий песков