https://ria.ru/20220721/gazoprovod-1803985492.html
Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье
Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье - РИА Новости, 21.07.2022
Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье
Более 13 тысяч километров газопровода обследованы в Московской области в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:36
2022-07-21T12:36
2022-07-21T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 13 тысяч километров газопровода обследованы в Московской области в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья. Работы по обследованию газопровода планируется завершить 15 сентября. "К предстоящему отопительному сезону уже заменили 60 пунктов редуцирования газа с истекшим сроком эксплуатации, провели ремонт газового оборудования в 6 991 регуляторных пунктах. На 5,5 тысячах километров подземных газопроводов проведено приборное обследование, 2 места пересечения газопроводов с каналами теплотрасс приведены в соответствие требованиям нормативных актов, обследованы места подводных переходов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802722736.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)