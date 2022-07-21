https://ria.ru/20220721/gazoprovod-1803985492.html

Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье

Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье - РИА Новости, 21.07.2022

Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье

Более 13 тысяч километров газопровода обследованы в Московской области в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:36

2022-07-21T12:36

2022-07-21T12:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 13 тысяч километров газопровода обследованы в Московской области в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья. Работы по обследованию газопровода планируется завершить 15 сентября. "К предстоящему отопительному сезону уже заменили 60 пунктов редуцирования газа с истекшим сроком эксплуатации, провели ремонт газового оборудования в 6 991 регуляторных пунктах. На 5,5 тысячах километров подземных газопроводов проведено приборное обследование, 2 места пересечения газопроводов с каналами теплотрасс приведены в соответствие требованиям нормативных актов, обследованы места подводных переходов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802722736.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)