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Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье - РИА Новости, 21.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220721/gazoprovod-1803985492.html
Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье
Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье - РИА Новости, 21.07.2022
Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье
Более 13 тысяч километров газопровода обследованы в Московской области в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:36
2022-07-21T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 13 тысяч километров газопровода обследованы в Московской области в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья. Работы по обследованию газопровода планируется завершить 15 сентября. "К предстоящему отопительному сезону уже заменили 60 пунктов редуцирования газа с истекшим сроком эксплуатации, провели ремонт газового оборудования в 6 991 регуляторных пунктах. На 5,5 тысячах километров подземных газопроводов проведено приборное обследование, 2 места пересечения газопроводов с каналами теплотрасс приведены в соответствие требованиям нормативных актов, обследованы места подводных переходов", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
12:36 21.07.2022
 

Более 13 тысяч километров газопровода обследовали в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство энергетики Московской области / Сотрудники Мособлгаза во время мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
Сотрудники Мособлгаза во время мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
CC BY 4.0 / Министерство энергетики Московской области /
Сотрудники Мособлгаза во время мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 13 тысяч километров газопровода обследованы в Московской области в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Работы по обследованию газопровода планируется завершить 15 сентября.
"К предстоящему отопительному сезону уже заменили 60 пунктов редуцирования газа с истекшим сроком эксплуатации, провели ремонт газового оборудования в 6 991 регуляторных пунктах. На 5,5 тысячах километров подземных газопроводов проведено приборное обследование, 2 места пересечения газопроводов с каналами теплотрасс приведены в соответствие требованиям нормативных актов, обследованы места подводных переходов", - говорится в сообщении.
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:33Новости Подмосковья
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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