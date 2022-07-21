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Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа - РИА Новости, 21.07.2022
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Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа
Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа - РИА Новости, 21.07.2022
Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа
Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:44
2022-07-21T18:25
россия
петер сийярто
мид венгрии
в мире
венгрия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
природный газ
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров."Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства закупить дополнительное количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена", — рассказал он после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.Сам Сийярто отметил, что Будапешт сможет принимать дополнительные поставки через южное и северное направления."Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров", — сказал он.Это позволит Венгрии принимать ежедневно 20 миллионов кубометров топлива.На прошлой неделе правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что в последнее время "жутко растут цены": за год стоимость электричества выросла более чем в пять раз, а на газ — более чем в шесть, "и этому не видно конца, изо дня в день цена на газ бьет новые рекорды".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика ограничительных мер против России не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, петер сийярто, мид венгрии, в мире, венгрия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, природный газ
16:44 21.07.2022 (обновлено: 18:25 21.07.2022)
 
Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа

Глава МИД Лавров: Россия рассмотрит просьбу Венгрии о закупке дополнительных объемов газа

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства закупить дополнительное количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена", — рассказал он после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
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Сам Сийярто отметил, что Будапешт сможет принимать дополнительные поставки через южное и северное направления.
"Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров", — сказал он.
Это позволит Венгрии принимать ежедневно 20 миллионов кубометров топлива.
На прошлой неделе правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что в последнее время "жутко растут цены": за год стоимость электричества выросла более чем в пять раз, а на газ — более чем в шесть, "и этому не видно конца, изо дня в день цена на газ бьет новые рекорды".
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика ограничительных мер против России не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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РоссияПетер СийяртоМИД ВенгрииВ миреВенгрияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПриродный газ
 
 
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