https://ria.ru/20220721/gaz-1804077712.html

Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа

Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа - РИА Новости, 21.07.2022

Венгрия запросила у России дополнительные объемы газа

Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:44

2022-07-21T16:44

2022-07-21T18:25

россия

петер сийярто

мид венгрии

в мире

венгрия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

природный газ

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров."Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства закупить дополнительное количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена", — рассказал он после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.Сам Сийярто отметил, что Будапешт сможет принимать дополнительные поставки через южное и северное направления."Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров", — сказал он.Это позволит Венгрии принимать ежедневно 20 миллионов кубометров топлива.На прошлой неделе правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что в последнее время "жутко растут цены": за год стоимость электричества выросла более чем в пять раз, а на газ — более чем в шесть, "и этому не видно конца, изо дня в день цена на газ бьет новые рекорды".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика ограничительных мер против России не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220721/turbina-1804061609.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, петер сийярто, мид венгрии, в мире, венгрия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, природный газ