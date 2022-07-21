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Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ - РИА Новости, 21.07.2022
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ
Правительство ФРГ приняло законодательные поправки, которые повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ, сообщил министр экономики Роберт Хабек. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:49
2022-07-21T15:49
2022-07-21T15:49
в мире
роберт хабек
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло законодательные поправки, которые повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ, сообщил министр экономики Роберт Хабек."Сегодня мы объявим и примем новые меры, направленные на улучшение энергетической безопасности, в частности по заполнению газохранилищ. К октябрю их уровень заполненности должен составлять 85% вместо 80%, к ноябрю 95% вместо 90%", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803904144.html
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в мире, роберт хабек
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ
Министр экономики ФРГ Хабек: власти повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ