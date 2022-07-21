https://ria.ru/20220721/frg-1804056658.html

Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ

Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ - РИА Новости, 21.07.2022

Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ

Правительство ФРГ приняло законодательные поправки, которые повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ, сообщил министр экономики Роберт Хабек. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:49

2022-07-21T15:49

2022-07-21T15:49

в мире

роберт хабек

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло законодательные поправки, которые повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ, сообщил министр экономики Роберт Хабек."Сегодня мы объявим и примем новые меры, направленные на улучшение энергетической безопасности, в частности по заполнению газохранилищ. К октябрю их уровень заполненности должен составлять 85% вместо 80%, к ноябрю 95% вместо 90%", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803904144.html

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в мире, роберт хабек