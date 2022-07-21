Рейтинг@Mail.ru
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/frg-1804056658.html
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ - РИА Новости, 21.07.2022
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ
Правительство ФРГ приняло законодательные поправки, которые повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ, сообщил министр экономики Роберт Хабек. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:49
2022-07-21T15:49
в мире
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло законодательные поправки, которые повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ, сообщил министр экономики Роберт Хабек."Сегодня мы объявим и примем новые меры, направленные на улучшение энергетической безопасности, в частности по заполнению газохранилищ. К октябрю их уровень заполненности должен составлять 85% вместо 80%, к ноябрю 95% вместо 90%", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803904144.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b8cef36ba3a773910e574adcad6daeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роберт хабек
15:49 21.07.2022
 
Власти ФРГ повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ

Министр экономики ФРГ Хабек: власти повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло законодательные поправки, которые повысят целевые показатели для заполнения газохранилищ, сообщил министр экономики Роберт Хабек.
"Сегодня мы объявим и примем новые меры, направленные на улучшение энергетической безопасности, в частности по заполнению газохранилищ. К октябрю их уровень заполненности должен составлять 85% вместо 80%, к ноябрю 95% вместо 90%", - заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 21:46
В ФРГ ожидают поставки по "Северному потоку" в 30 процентов от мощности
 
В миреРоберт Хабек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала