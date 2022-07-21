https://ria.ru/20220721/elektroenergiyu-1803918729.html
В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию
В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию - РИА Новости, 21.07.2022
В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию
Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер заявил, что цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти в среднем на 20% в РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:40
2022-07-21T01:40
2022-07-21T01:40
в мире
швейцария
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер заявил, что цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти в среднем на 20% в 2023 году.Ранее в опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость электричества на 47% в 2023 году.По мнению главы Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний Михаэля Франка, вероятность дефицита энергоресурсов высока. Отмечается, что если призывы к экономии не приведут к желаемым результатам, власти могут решить ограничить использование подсветки для витрин и рекламы. На следующем этапе возможно проведения введения квот на потребление энергоресурсов для "крупных потребителей".В экстренных случаях Федеральный совет страны может на несколько часов отключать электроэнергию.
https://ria.ru/20220719/frantsiya-1803379363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария
В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию
Глава ElCom Майстер: цены на электроэнергию в Швейцарии могут вырасти на 20% в 2023 году
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер заявил
, что цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти в среднем на 20% в 2023 году.
Ранее в опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость электричества на 47% в 2023 году.
"Ожидается рост (цен) для домохозяйств в 2023 году в среднем на 20%", - приводит газета Matin слова Майстера.
По мнению главы Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний Михаэля Франка, вероятность дефицита энергоресурсов высока. Отмечается, что если призывы к экономии не приведут к желаемым результатам, власти могут решить ограничить использование подсветки для витрин и рекламы. На следующем этапе возможно проведения введения квот на потребление энергоресурсов для "крупных потребителей".
В экстренных случаях Федеральный совет страны может на несколько часов отключать электроэнергию.