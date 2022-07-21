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В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию - РИА Новости, 21.07.2022
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В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию
В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию - РИА Новости, 21.07.2022
В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию
Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер заявил, что цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти в среднем на 20% в РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:40
2022-07-21T01:40
в мире
швейцария
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер заявил, что цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти в среднем на 20% в 2023 году.Ранее в опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость электричества на 47% в 2023 году.По мнению главы Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний Михаэля Франка, вероятность дефицита энергоресурсов высока. Отмечается, что если призывы к экономии не приведут к желаемым результатам, власти могут решить ограничить использование подсветки для витрин и рекламы. На следующем этапе возможно проведения введения квот на потребление энергоресурсов для "крупных потребителей".В экстренных случаях Федеральный совет страны может на несколько часов отключать электроэнергию.
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в мире, швейцария
01:40 21.07.2022
 
В Швейцарии обеспокоились ростом цен на электроэнергию

Глава ElCom Майстер: цены на электроэнергию в Швейцарии могут вырасти на 20% в 2023 году

© Fotolia / krasnevskyВид на центр Женевы, Швейцария
Вид на центр Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Fotolia / krasnevsky
Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер заявил, что цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти в среднем на 20% в 2023 году.
Ранее в опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость электричества на 47% в 2023 году.
"Ожидается рост (цен) для домохозяйств в 2023 году в среднем на 20%", - приводит газета Matin слова Майстера.
По мнению главы Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний Михаэля Франка, вероятность дефицита энергоресурсов высока. Отмечается, что если призывы к экономии не приведут к желаемым результатам, власти могут решить ограничить использование подсветки для витрин и рекламы. На следующем этапе возможно проведения введения квот на потребление энергоресурсов для "крупных потребителей".
В экстренных случаях Федеральный совет страны может на несколько часов отключать электроэнергию.
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