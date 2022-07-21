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В ЛНР с 17 февраля при обстрелах со стороны ВСУ погибли 74 человека

В ЛНР с 17 февраля при обстрелах со стороны ВСУ погибли 74 человека - РИА Новости, 21.07.2022

В ЛНР с 17 февраля при обстрелах со стороны ВСУ погибли 74 человека

Семьдесят четыре мирных жителя погибли и 221 получил ранения с 17 февраля в Луганской Народной Республике в результате действий украинский войск, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:55

2022-07-21T08:55

2022-07-21T08:55

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Семьдесят четыре мирных жителя погибли и 221 получил ранения с 17 февраля в Луганской Народной Республике в результате действий украинский войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что также за этот период были разрушены и повреждены 1904 домостроений в 31 населенном пункте. Повреждено 173 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220720/tribunal-1803718791.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина