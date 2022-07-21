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В ЛНР с 17 февраля при обстрелах со стороны ВСУ погибли 74 человека
В ЛНР с 17 февраля при обстрелах со стороны ВСУ погибли 74 человека - РИА Новости, 21.07.2022
В ЛНР с 17 февраля при обстрелах со стороны ВСУ погибли 74 человека
Семьдесят четыре мирных жителя погибли и 221 получил ранения с 17 февраля в Луганской Народной Республике в результате действий украинский войск, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:55
2022-07-21T08:55
2022-07-21T08:55
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Семьдесят четыре мирных жителя погибли и 221 получил ранения с 17 февраля в Луганской Народной Республике в результате действий украинский войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что также за этот период были разрушены и повреждены 1904 домостроений в 31 населенном пункте. Повреждено 173 объекта гражданской инфраструктуры.
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в мире, луганская народная республика, украина
В ЛНР с 17 февраля при обстрелах со стороны ВСУ погибли 74 человека
СЦКК в ЛНР: с 17 февраля в результате действий украинский войск погибли 74 человека