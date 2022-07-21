https://ria.ru/20220721/dokumenty-1803927704.html

Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы

Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы - РИА Новости, 21.07.2022

Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы

Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:24

2022-07-21T06:24

2022-07-21T06:24

россия

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Также она отметила, что в России восстановление документов осуществляется максимально быстро."Оформление статуса временного убежища - в течение трёх суток. Если отсутствуют документы, у нас есть механизмы их восстановления", - сообщила омбудсмен.Кроме того, она отметила, что недавно принято решение о том, что паспорт у людей не забирается, если им выдаётся документ временного убежища."Это даёт возможность им больше воспользоваться своими правами", - добавила уполномоченный.

https://ria.ru/20220711/primore-1801599923.html

россия

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Максим Горбачев

россия, общество