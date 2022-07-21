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Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы - РИА Новости, 21.07.2022
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Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы
Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы - РИА Новости, 21.07.2022
Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы
Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:24
2022-07-21T06:24
россия
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Также она отметила, что в России восстановление документов осуществляется максимально быстро."Оформление статуса временного убежища - в течение трёх суток. Если отсутствуют документы, у нас есть механизмы их восстановления", - сообщила омбудсмен.Кроме того, она отметила, что недавно принято решение о том, что паспорт у людей не забирается, если им выдаётся документ временного убежища."Это даёт возможность им больше воспользоваться своими правами", - добавила уполномоченный.
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россия, общество
06:24 21.07.2022
 
Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы

Омбудсмен Москалькова: беженцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Есть отличия в запросах тех, кто пришел с Украины и из ДНР и ЛНР. Все они получают статус временного убежища. Но многие граждане Украины сталкиваются с проблемами восстановления документов, потому что документы находятся в украинских архивах и, конечно, это сложнее", - сообщила Москалькова РИА Новости.
Также она отметила, что в России восстановление документов осуществляется максимально быстро.
"Оформление статуса временного убежища - в течение трёх суток. Если отсутствуют документы, у нас есть механизмы их восстановления", - сообщила омбудсмен.
Кроме того, она отметила, что недавно принято решение о том, что паспорт у людей не забирается, если им выдаётся документ временного убежища.
"Это даёт возможность им больше воспользоваться своими правами", - добавила уполномоченный.
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 03:38
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