https://ria.ru/20220721/dokumenty-1803927704.html
Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы
Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы - РИА Новости, 21.07.2022
Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы
Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:24
2022-07-21T06:24
2022-07-21T06:24
россия
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Также она отметила, что в России восстановление документов осуществляется максимально быстро."Оформление статуса временного убежища - в течение трёх суток. Если отсутствуют документы, у нас есть механизмы их восстановления", - сообщила омбудсмен.Кроме того, она отметила, что недавно принято решение о том, что паспорт у людей не забирается, если им выдаётся документ временного убежища."Это даёт возможность им больше воспользоваться своими правами", - добавила уполномоченный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Москалькова: многим гражданам Украины сложнее восстановить документы
Омбудсмен Москалькова: беженцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Переселенцам с украинским гражданством сложнее восстановить документы, так как они лежат в архивах Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Есть отличия в запросах тех, кто пришел с Украины и из ДНР и ЛНР. Все они получают статус временного убежища. Но многие граждане Украины сталкиваются с проблемами восстановления документов, потому что документы находятся в украинских архивах и, конечно, это сложнее", - сообщила Москалькова РИА Новости.
Также она отметила, что в России
восстановление документов осуществляется максимально быстро.
"Оформление статуса временного убежища - в течение трёх суток. Если отсутствуют документы, у нас есть механизмы их восстановления", - сообщила омбудсмен.
Кроме того, она отметила, что недавно принято решение о том, что паспорт у людей не забирается, если им выдаётся документ временного убежища.
"Это даёт возможность им больше воспользоваться своими правами", - добавила уполномоченный.