ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 выпустили в направлении Горловки 14 снарядов калибром 122 миллиметра, в 20.50 шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущено в направлении Пантелеймоновки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Как добавили в представительстве, в это же время в направлении шахты Румянцева в Горловке "выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра". Кроме того, в направлении Пантелеймоновки "выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".