https://ria.ru/20220721/dnr-1804141330.html

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов

Украинские войска выпустили в направлении Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущены по Петровскому... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:48

2022-07-21T20:48

2022-07-21T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущены по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 20.25 в направлении Донецка (Петровский район) также "выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", добавили в представительстве.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол