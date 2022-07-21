Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили в направлении Горловки шесть снарядов
Дом в Донецке, в который попал снаряд ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущены по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.51 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В 20.25 в направлении Донецка (Петровский район) также "выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", добавили в представительстве.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.