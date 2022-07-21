https://ria.ru/20220721/dispanserizatsiya-1803986360.html

Центры углубленной диспансеризации после COVID-19 появятся в Подмосковье

Центры углубленной диспансеризации после COVID-19 появятся в Подмосковье - РИА Новости, 21.07.2022

Центры углубленной диспансеризации после COVID-19 появятся в Подмосковье

Три центра углубленного обследования здоровья для переболевших коронавирусом появятся в Московской области до конца года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:36

2022-07-21T12:36

2022-07-21T12:36

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московская область (подмосковье)

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здоровье

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углубленная диспансеризация

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Три центра углубленного обследования здоровья для переболевших коронавирусом появятся в Московской области до конца года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы."В этом году планируется построить три таких специализированных учреждения – в Одинцово, Видном и Домодедово. Флагманским станет центр в Одинцово, под строительство которого уже выделен земельный участок. Более 60 человек ежедневно смогут обследоваться там в два этапа. Сначала пациента осмотрит терапевт, далее – специалисты более узкого профиля", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.Всего с начала года углубленное обследование здоровья после коронавируса прошли 87 тысяч человек, из которых треть – старше 60 лет.В ведомстве также напомнили, что дети в возрасте от 3 до 14 лет после перенесенной коронавирусной инфекции могут пройти двухнедельную реабилитацию в Научно-исследовательском клиническом институте детства Московской области. В программу входят 14 видов терапии, в том числе дыхательная гимнастика, различные массажи, водолечение, гальванизация, спелеотерапия и многое другое.

https://ria.ru/20220414/dispanserizatsiya-1783587894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, здоровье, здоровье - общество, углубленная диспансеризация, коронавирус covid-19