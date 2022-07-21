https://ria.ru/20220721/deti-1803926134.html
Омбудсмен заявила, что дети осквернившей памятник Зорге могут навещать мать
Омбудсмен заявила, что дети осквернившей памятник Зорге могут навещать мать - РИА Новости, 21.07.2022
Омбудсмен заявила, что дети осквернившей памятник Зорге могут навещать мать
Дети жительницы Владивостока, обвиняемой в том, что она облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, могут встречаться с матерью... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T05:52
2022-07-21T05:52
2022-07-21T05:57
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874269_0:38:2666:1538_1920x0_80_0_0_78c5f9b503330d450b0570c469af0ead.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Дети жительницы Владивостока, обвиняемой в том, что она облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, могут встречаться с матерью после изменения ей меры пресечения на домашний арест, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.Утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу, она пройдет психиатрическую экспертизу. Позднее статья "вандализм" была переквалифицирована в "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", она предусматривает до 6 лет лишения свободы.В июле представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости, что суд во Владивостоке изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест обвиняемой в порче памятника разведчику Зорге.Ранее она рассказывала агентству, что двое несовершеннолетних детей на время ареста матери проживают с отцом, который является их законным представителем.СУСК по Приморскому краю ранее сообщал, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника".Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что женщина не ожидала, что ее найдут, и она "была в шоке, что ее так быстро нашли". Собеседник агентства уточнял, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге". Позже источник агентства сообщал, что фигурантка не намерена приносить извинения за свой поступок.Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.
https://ria.ru/20220606/alleya-1793349214.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874269_0:0:2666:2001_1920x0_80_0_0_df204515624719b73cea2ea29adcb75a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия
05:52 21.07.2022 (обновлено: 05:57 21.07.2022)
Омбудсмен заявила, что дети осквернившей памятник Зорге могут навещать мать
Омбудсмен Романова заявила, что дети осквернившей памятник Зорге могут навещать мать
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Дети жительницы Владивостока, обвиняемой в том, что она облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, могут встречаться с матерью после изменения ей меры пресечения на домашний арест, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу, она пройдет психиатрическую экспертизу. Позднее статья "вандализм" была переквалифицирована в "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", она предусматривает до 6 лет лишения свободы.
В июле представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости, что суд во Владивостоке изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест обвиняемой в порче памятника разведчику Зорге.
"Ограничений на встречи с детьми нет, дети могут маму навещать, встречаться с ней и даже жить. Конечно, в данном случае (при домашнем аресте - ред.) родителю сложно выполнять свои обязанности по содержанию детей, но не по воспитанию и заботе", - сказала Романова, добавив, что "нарушения прав детей нет".
Ранее она рассказывала агентству, что двое несовершеннолетних детей на время ареста матери проживают с отцом, который является их законным представителем.
СУСК по Приморскому краю ранее сообщал, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника".
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что женщина не ожидала, что ее найдут, и она "была в шоке, что ее так быстро нашли". Собеседник агентства уточнял, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге". Позже источник агентства сообщал, что фигурантка не намерена приносить извинения за свой поступок.
Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.
Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.