https://ria.ru/20220721/byurokratiya-1803994481.html

Песков сравнил европейскую бюрократию с советской

Песков сравнил европейскую бюрократию с советской - РИА Новости, 21.07.2022

Песков сравнил европейскую бюрократию с советской

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свете санкций сравнил объемы европейской бюрократии с советской, назвав европейскую "еще более тягучей, не... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:06

2022-07-21T13:06

2022-07-21T13:07

европа

в мире

евросоюз

россия

ссср

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свете санкций сравнил объемы европейской бюрократии с советской, назвав европейскую "еще более тягучей, не позволяющей оперативно вносить изменения"."Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, мы помним объемы советской бюрократии, европейская бюрократия еще более тягучая. И эта тягучесть системы Евросоюза им не позволяет оперативно вносить какие-то корректировки. Европа мучается от этого, но, к сожалению, это та реальность и тот ход событий, который выбирают сами европейцы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220721/medvedev-1803952961.html

европа

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европа, в мире, евросоюз, россия, ссср, дмитрий песков