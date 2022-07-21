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Песков сравнил европейскую бюрократию с советской - РИА Новости, 21.07.2022
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Песков сравнил европейскую бюрократию с советской
Песков сравнил европейскую бюрократию с советской - РИА Новости, 21.07.2022
Песков сравнил европейскую бюрократию с советской
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свете санкций сравнил объемы европейской бюрократии с советской, назвав европейскую "еще более тягучей, не... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:06
2022-07-21T13:07
европа
в мире
евросоюз
россия
ссср
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свете санкций сравнил объемы европейской бюрократии с советской, назвав европейскую "еще более тягучей, не позволяющей оперативно вносить изменения"."Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, мы помним объемы советской бюрократии, европейская бюрократия еще более тягучая. И эта тягучесть системы Евросоюза им не позволяет оперативно вносить какие-то корректировки. Европа мучается от этого, но, к сожалению, это та реальность и тот ход событий, который выбирают сами европейцы", - сказал Песков.
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европа, в мире, евросоюз, россия, ссср, дмитрий песков
13:06 21.07.2022 (обновлено: 13:07 21.07.2022)
 
Песков сравнил европейскую бюрократию с советской

Песков в свете санкций назвал европейскую бюрократию "еще более тягучей", чем советская

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свете санкций сравнил объемы европейской бюрократии с советской, назвав европейскую "еще более тягучей, не позволяющей оперативно вносить изменения".
"Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, мы помним объемы советской бюрократии, европейская бюрократия еще более тягучая. И эта тягучесть системы Евросоюза им не позволяет оперативно вносить какие-то корректировки. Европа мучается от этого, но, к сожалению, это та реальность и тот ход событий, который выбирают сами европейцы", - сказал Песков.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Медведев заявил, что руководство ЕС утратило связь с реальностью
 
ЕвропаВ миреЕвросоюзРоссияСССРДмитрий Песков
 
 
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