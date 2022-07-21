https://ria.ru/20220721/blagoustroystvo-1804047836.html
В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту
В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту - РИА Новости, 21.07.2022
В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту
В селах Усманского и Добровского районов, а также в городе Елец Липецкой области завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:22
2022-07-21T15:22
2022-07-21T15:22
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. В селах Усманского и Добровского районов, а также в городе Елец Липецкой области завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, благодаря нацпроекту в населенных пунктах появились благоустроенные места для отдыха: парки, скверы, спортивные площадки. Все выполнено в соответствии с современными требованиями: уложено противоскользящее покрытие, установлено освещение, малые архитектурные формы, качели с подсветкой, навесы с гамаками, игровые комплексы, додекаэдры, спортивное оборудование для игры в настольный теннис, волейбол, баскетбол и хоккей.Артамонов отметил, что благоустройство некоторых объектов стало возможным благодаря голосованию жителей на единой онлайн-платформе.Артамонов также напомнил, что всего в этом году в Липецкой области будут благоустроены 115 общественных пространств. Более 50 из них в рамках первого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства на 2022 год выбрали жители региона.
https://ria.ru/20220715/lipetsk-1802621367.html
https://ria.ru/20220720/rekonstruktsiya-1803730947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. В селах Усманского и Добровского районов, а также в городе Елец Липецкой области завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, благодаря нацпроекту в населенных пунктах появились благоустроенные места для отдыха: парки, скверы, спортивные площадки. Все выполнено в соответствии с современными требованиями: уложено противоскользящее покрытие, установлено освещение, малые архитектурные формы, качели с подсветкой, навесы с гамаками, игровые комплексы, додекаэдры, спортивное оборудование для игры в настольный теннис, волейбол, баскетбол и хоккей.
Артамонов отметил, что благоустройство некоторых объектов стало возможным благодаря голосованию жителей на единой онлайн-платформе.
"Жизнь меняется. В каждом районе сегодня происходит что-то подобное. Появляются новые общественные пространства, благоустройство которых согласовывается с людьми. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно", - отметил губернатор.
Артамонов также напомнил, что всего в этом году в Липецкой области
будут благоустроены 115 общественных пространств. Более 50 из них в рамках первого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства на 2022 год выбрали жители региона.