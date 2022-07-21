https://ria.ru/20220721/blagoustroystvo-1804047836.html

В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту

В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту - РИА Новости, 21.07.2022

В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту

В селах Усманского и Добровского районов, а также в городе Елец Липецкой области завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:22

2022-07-21T15:22

2022-07-21T15:22

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804042621_0:50:1293:777_1920x0_80_0_0_8d3122197f7ca188fe434fcfce2fe615.jpg

ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. В селах Усманского и Добровского районов, а также в городе Елец Липецкой области завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, благодаря нацпроекту в населенных пунктах появились благоустроенные места для отдыха: парки, скверы, спортивные площадки. Все выполнено в соответствии с современными требованиями: уложено противоскользящее покрытие, установлено освещение, малые архитектурные формы, качели с подсветкой, навесы с гамаками, игровые комплексы, додекаэдры, спортивное оборудование для игры в настольный теннис, волейбол, баскетбол и хоккей.Артамонов отметил, что благоустройство некоторых объектов стало возможным благодаря голосованию жителей на единой онлайн-платформе.Артамонов также напомнил, что всего в этом году в Липецкой области будут благоустроены 115 общественных пространств. Более 50 из них в рамках первого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства на 2022 год выбрали жители региона.

https://ria.ru/20220715/lipetsk-1802621367.html

https://ria.ru/20220720/rekonstruktsiya-1803730947.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов