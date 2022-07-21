Меры поддержки бизнеса в Костромской области отметили в Минэкономразвития
Меры поддержки бизнеса в Костромской области отметили в Минэкономразвития
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь. Архивное фото
КОСТРОМА, 21 июл - РИА Новости. Работа Костромской области по увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса получила позитивную оценку Минэкономразвития РФ, сообщила администрация региона.
Власти региона отмечают, что задача по увеличению объема закупок у представителей малого и среднего бизнеса поставлена президентом России Владимиром Путиным. По его словам, важно поддержать предпринимателей в условиях санкционного давления. В четверг регионы-лидеры по исполнению поручения главы государства озвучил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Активно работают Астраханская, Костромская, Ленинградская области. Предприниматели и корпорации там активно взаимодействуют", - цитирует пресс-служба администрации Костромской области главу Минэкономразвития.
Сообщается, что Костромская область в этом году до 25% нарастила долю централизованных закупок у малого и среднего бизнеса. По данным обладминистрации, с начала года государственными и муниципальными заказчиками объявлена 2351 закупка на сумму 2,8 миллиарда рублей. С субъектами МСП заключено более 1800 контрактов. Их общая стоимость составила 1,9 миллиарда рублей. В основном контракты заключены на поставки продуктов питания, лекарственных препаратов и др., отмечают в администрации региона.
В регионе для субъектов малого и среднего предпринимательства организованы консультации и семинары по вопросам участия в госзакупках, создан электронный магазин, где бизнесмены могут размещать свои предложения.
"По инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области разработан механизм по авансированию поставок аграрной продукции в учреждения социальной сферы", - говорится в сообщении администрации региона.