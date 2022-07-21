https://ria.ru/20220721/biznes-1804145439.html

Меры поддержки бизнеса в Костромской области отметили в Минэкономразвития

Меры поддержки бизнеса в Костромской области отметили в Минэкономразвития - РИА Новости, 21.07.2022

Меры поддержки бизнеса в Костромской области отметили в Минэкономразвития

Работа Костромской области по увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса получила позитивную оценку Минэкономразвития РФ, сообщила... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:26

2022-07-21T21:26

2022-07-21T21:26

костромская область

экономика

максим решетников

сергей ситников

россия

костромская область

владимир путин

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КОСТРОМА, 21 июл - РИА Новости. Работа Костромской области по увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса получила позитивную оценку Минэкономразвития РФ, сообщила администрация региона.Власти региона отмечают, что задача по увеличению объема закупок у представителей малого и среднего бизнеса поставлена президентом России Владимиром Путиным. По его словам, важно поддержать предпринимателей в условиях санкционного давления. В четверг регионы-лидеры по исполнению поручения главы государства озвучил министр экономического развития России Максим Решетников.Сообщается, что Костромская область в этом году до 25% нарастила долю централизованных закупок у малого и среднего бизнеса. По данным обладминистрации, с начала года государственными и муниципальными заказчиками объявлена 2351 закупка на сумму 2,8 миллиарда рублей. С субъектами МСП заключено более 1800 контрактов. Их общая стоимость составила 1,9 миллиарда рублей. В основном контракты заключены на поставки продуктов питания, лекарственных препаратов и др., отмечают в администрации региона.В регионе для субъектов малого и среднего предпринимательства организованы консультации и семинары по вопросам участия в госзакупках, создан электронный магазин, где бизнесмены могут размещать свои предложения."По инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области разработан механизм по авансированию поставок аграрной продукции в учреждения социальной сферы", - говорится в сообщении администрации региона.

https://ria.ru/20220713/nko-1802294960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, максим решетников, сергей ситников, россия, костромская область, владимир путин