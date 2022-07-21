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В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное - РИА Новости, 21.07.2022
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Наука
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В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное
В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное - РИА Новости, 21.07.2022
В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное
Вымершее морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:09
2022-07-21T11:57
наука
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вымершее морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open Science.Окаменелость из отряда морских лилий обнаружили в Эфиопии и в 2021 году передали для дальнейшего изучения в Силезский университет в Польше. Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).Как следует из статьи, название Ausichicrinites zelenskyyi животное получило "за отвагу и храбрость" украинского президента.
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владимир зеленский, украина
03:09 21.07.2022 (обновлено: 11:57 21.07.2022)
 
В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное

Найденное в Африке беспозвоночное Ausichicrinites zelenskyyi назвали в честь Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вымершее морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open Science.
Окаменелость из отряда морских лилий обнаружили в Эфиопии и в 2021 году передали для дальнейшего изучения в Силезский университет в Польше. Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).
Как следует из статьи, название Ausichicrinites zelenskyyi животное получило "за отвагу и храбрость" украинского президента.
 
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