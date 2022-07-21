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В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное

В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное - РИА Новости, 21.07.2022

В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное

Вымершее морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:09

2022-07-21T03:09

2022-07-21T11:57

наука

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вымершее морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open Science.Окаменелость из отряда морских лилий обнаружили в Эфиопии и в 2021 году передали для дальнейшего изучения в Силезский университет в Польше. Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).Как следует из статьи, название Ausichicrinites zelenskyyi животное получило "за отвагу и храбрость" украинского президента.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир зеленский, украина