https://ria.ru/20220721/bespozvonochnoe-1803922286.html
В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное
В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное - РИА Новости, 21.07.2022
В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное
Вымершее морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:09
2022-07-21T03:09
2022-07-21T11:57
наука
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вымершее морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского, сообщает британский научный журнал Royal Society Open Science.Окаменелость из отряда морских лилий обнаружили в Эфиопии и в 2021 году передали для дальнейшего изучения в Силезский университет в Польше. Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).Как следует из статьи, название Ausichicrinites zelenskyyi животное получило "за отвагу и храбрость" украинского президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, украина
03:09 21.07.2022 (обновлено: 11:57 21.07.2022)
В честь Зеленского назвали африканское беспозвоночное
Найденное в Африке беспозвоночное Ausichicrinites zelenskyyi назвали в честь Зеленского