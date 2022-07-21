Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году
Лукашенко заявил, что при его уходе в 2020 году в Белоруссии стало бы хуже, чем на Украине
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы он в 2020 году, когда после президентских выборов в республики прошли протесты оппозиции, отошел от власти, то сегодня ситуация в Белоруссии была бы хуже, чем на Украине. Как сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко заявил об этом в интервью информационному агентству Франс Пресс.
Отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться на посту президента, Лукашенко подчеркнул, что данное решение принимает не он, а белорусский народ. "Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами", - заявил он.
Лукашенко также отметил, что многие, кто протестовали против объявленных ЦИК результатов президентских выборов в 2020 году, изменили свое мнение относительно президентства Лукашенко. "А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: "Так мы же неправильно поступили. А если бы его (Лукашенко на посту президента – ред.) не было, что бы было?". Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей", - сказал он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".