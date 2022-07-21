https://ria.ru/20220721/belorussiya-1804079806.html

Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году

Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы он в 2020 году, когда после президентских выборов в республики прошли протесты оппозиции, отошел... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:51

2022-07-21T16:51

2022-07-21T16:51

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

украина

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы он в 2020 году, когда после президентских выборов в республики прошли протесты оппозиции, отошел от власти, то сегодня ситуация в Белоруссии была бы хуже, чем на Украине. Как сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко заявил об этом в интервью информационному агентству Франс Пресс."Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность", - сказал Лукашенко.Отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться на посту президента, Лукашенко подчеркнул, что данное решение принимает не он, а белорусский народ. "Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами", - заявил он.Лукашенко также отметил, что многие, кто протестовали против объявленных ЦИК результатов президентских выборов в 2020 году, изменили свое мнение относительно президентства Лукашенко. "А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: "Так мы же неправильно поступили. А если бы его (Лукашенко на посту президента – ред.) не было, что бы было?". Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей", - сказал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762344744.html

https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773393428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина