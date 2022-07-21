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Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году - РИА Новости, 21.07.2022
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220721/belorussiya-1804079806.html
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы он в 2020 году, когда после президентских выборов в республики прошли протесты оппозиции, отошел... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:51
2022-07-21T16:51
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы он в 2020 году, когда после президентских выборов в республики прошли протесты оппозиции, отошел от власти, то сегодня ситуация в Белоруссии была бы хуже, чем на Украине. Как сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко заявил об этом в интервью информационному агентству Франс Пресс."Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность", - сказал Лукашенко.Отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться на посту президента, Лукашенко подчеркнул, что данное решение принимает не он, а белорусский народ. "Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами", - заявил он.Лукашенко также отметил, что многие, кто протестовали против объявленных ЦИК результатов президентских выборов в 2020 году, изменили свое мнение относительно президентства Лукашенко. "А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: "Так мы же неправильно поступили. А если бы его (Лукашенко на посту президента – ред.) не было, что бы было?". Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей", - сказал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762344744.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
16:51 21.07.2022
 
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при его отставке в 2020 году

Лукашенко заявил, что при его уходе в 2020 году в Белоруссии стало бы хуже, чем на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы он в 2020 году, когда после президентских выборов в республики прошли протесты оппозиции, отошел от власти, то сегодня ситуация в Белоруссии была бы хуже, чем на Украине. Как сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко заявил об этом в интервью информационному агентству Франс Пресс.
"Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 11:57Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при приходе к власти оппозиции
Отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться на посту президента, Лукашенко подчеркнул, что данное решение принимает не он, а белорусский народ. "Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами", - заявил он.
Лукашенко также отметил, что многие, кто протестовали против объявленных ЦИК результатов президентских выборов в 2020 году, изменили свое мнение относительно президентства Лукашенко. "А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: "Так мы же неправильно поступили. А если бы его (Лукашенко на посту президента – ред.) не было, что бы было?". Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей", - сказал он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 17:43
Президент Литвы отказался считать Белоруссию независимым государством
 
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