Рейтинг@Mail.ru
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220720/zheleznodorozhnyykruiz-1803431337.html
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России - РИА Новости, 20.07.2022
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России в этом году, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:01
2022-07-20T06:01
туризм
новости - туризм
кавказ
республика карелия
туризм
туристы
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453496_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_0d9e1920d46e6d034c7b081fbc16970f.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России в этом году, сообщает АТОР.По данным представителей отрасли, каждый 12-й тур по стране, который покупают сейчас в агентствах, — на поезде.Чаще всего в такие путешествия ездят семейные пары без детей, отмечают туроператоры. Самые популярные направления — Кавказ и Карелия.Растущий спрос эксперты объясняют новизной и комфортностью самого формата. Влияет и возможность сэкономить время, ведь сон, отдых и приемы пищи проходят одновременно с дорогой. Кроме того, в таких турах насыщенная экскурсионная программа, за которую не нужно доплачивать.
https://ria.ru/20220719/rzhd-1803381326.html
кавказ
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d6f19fc9f52a520ca293eb81e9b697d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, кавказ, республика карелия, туризм, туристы, пассажиры
06:01 20.07.2022
 
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России

АТОР: в России отмечен рекордный спрос на железнодорожные круизы

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
Ретропоезд Рускеальский экспресс - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России в этом году, сообщает АТОР.
По данным представителей отрасли, каждый 12-й тур по стране, который покупают сейчас в агентствах, — на поезде.
Чаще всего в такие путешествия ездят семейные пары без детей, отмечают туроператоры. Самые популярные направления — Кавказ и Карелия.
Растущий спрос эксперты объясняют новизной и комфортностью самого формата. Влияет и возможность сэкономить время, ведь сон, отдых и приемы пищи проходят одновременно с дорогой. Кроме того, в таких турах насыщенная экскурсионная программа, за которую не нужно доплачивать.
Проводницы в вагоне поезда Чита – Москва - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 11:19Туризм
Из Калининграда в Москву запустят дополнительный поезд
 
ТуризмНовости - ТуризмКавказРеспублика КарелияТуризмтуристыпассажиры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала