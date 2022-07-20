https://ria.ru/20220720/zheleznodorozhnyykruiz-1803431337.html
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России - РИА Новости, 20.07.2022
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России в этом году, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:01
2022-07-20T06:01
2022-07-20T06:01
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России в этом году, сообщает АТОР.По данным представителей отрасли, каждый 12-й тур по стране, который покупают сейчас в агентствах, — на поезде.Чаще всего в такие путешествия ездят семейные пары без детей, отмечают туроператоры. Самые популярные направления — Кавказ и Карелия.Растущий спрос эксперты объясняют новизной и комфортностью самого формата. Влияет и возможность сэкономить время, ведь сон, отдых и приемы пищи проходят одновременно с дорогой. Кроме того, в таких турах насыщенная экскурсионная программа, за которую не нужно доплачивать.
https://ria.ru/20220719/rzhd-1803381326.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, кавказ, республика карелия, туризм, туристы, пассажиры
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России
АТОР: в России отмечен рекордный спрос на железнодорожные круизы
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Эксперты отметили рекордный спрос на железнодорожные круизы в России в этом году, сообщает
АТОР.
По данным представителей отрасли, каждый 12-й тур по стране, который покупают сейчас в агентствах, — на поезде.
Чаще всего в такие путешествия ездят семейные пары без детей, отмечают туроператоры. Самые популярные направления — Кавказ и Карелия.
Растущий спрос эксперты объясняют новизной и комфортностью самого формата. Влияет и возможность сэкономить время, ведь сон, отдых и приемы пищи проходят одновременно с дорогой. Кроме того, в таких турах насыщенная экскурсионная программа, за которую не нужно доплачивать.