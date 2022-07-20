https://ria.ru/20220720/zerno-1803736695.html

Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни

Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни - РИА Новости, 20.07.2022

Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН на текущей... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:08

2022-07-20T15:08

2022-07-20T15:08

хулуси акар

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СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН на текущей неделе, а план ООН начнет реализовываться в ближайшие дни.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса."У нас есть посредничество в качестве принимающей стороны. Мы давно работаем над экспортом украинского зерна через Черное море. Я несколько раз обсуждал этот вопрос с господином Путиным и господином Зеленским. Наши министерства иностранных дел и национальной обороны также провели встречи со своими собеседниками. В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Ирана.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220720/zerno-1803636004.html

https://ria.ru/20220720/igry-1803670191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хулуси акар, владимир путин, украина, турция, россия, оон, в мире