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Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни - РИА Новости, 20.07.2022
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Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни
Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни - РИА Новости, 20.07.2022
Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни
Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН на текущей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:08
2022-07-20T15:08
хулуси акар
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СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН на текущей неделе, а план ООН начнет реализовываться в ближайшие дни.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса."У нас есть посредничество в качестве принимающей стороны. Мы давно работаем над экспортом украинского зерна через Черное море. Я несколько раз обсуждал этот вопрос с господином Путиным и господином Зеленским. Наши министерства иностранных дел и национальной обороны также провели встречи со своими собеседниками. В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Ирана.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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хулуси акар, владимир путин, украина, турция, россия, оон, в мире
15:08 20.07.2022
 
Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни

Глава Турции Эрдоган рассчитывает на подписание меморандума по зерну на текущей неделе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН на текущей неделе, а план ООН начнет реализовываться в ближайшие дни.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
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Вчера, 10:25
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник
"У нас есть посредничество в качестве принимающей стороны. Мы давно работаем над экспортом украинского зерна через Черное море. Я несколько раз обсуждал этот вопрос с господином Путиным и господином Зеленским. Наши министерства иностранных дел и национальной обороны также провели встречи со своими собеседниками. В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Ирана.
"Мы надеемся, что план начнет реализовываться в ближайшие дни. Процесс будет осуществляться из координационного центра, который будет создан в Стамбуле. Помимо нашей страны, здесь будут присутствовать официальные лица из России, Украины и ООН. Наша страна, пользующаяся доверием всех заинтересованных сторон, обеспечит необходимую координацию для здорового выполнения процесса с межведомственным подходом. Мы продолжаем наши интенсивные усилия, чтобы положить конец этому деликатному процессу, который имеет решающее значение с точки зрения глобальной продовольственной безопасности", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Ирана.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Лавров о действиях Запада в отношении украинского зерна: Они пытаются втянуть в свои игры генсекретаря ООН - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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