https://ria.ru/20220720/zerno-1803720662.html

В Польше рассказали, сколько зерна смогут экспортировать в этом году

В Польше рассказали, сколько зерна смогут экспортировать в этом году - РИА Новости, 20.07.2022

В Польше рассказали, сколько зерна смогут экспортировать в этом году

Польша сможет экспортировать в текущем году около семи миллионов тонн зерна, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:24

2022-07-20T14:24

2022-07-20T14:25

экономика

польша

продовольствие

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ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Польша сможет экспортировать в текущем году около семи миллионов тонн зерна, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик."Запасы, с которыми мы входим в новый сезон, это около пяти миллионов тонн зерна. Это запасы немного большие по сравнению с предыдущими годами. Фермеры сохранили значительную часть зерна с предыдущего сезона. Думаю, что это хорошо, потому что второе полугодие может быть значительно труднее, чем нынешнее", - сказал Ковальчик.По его словам, урожай нынешнего года "оценивается примерно в 32 миллиона тонн". "Это меньше примерно на 2,5 миллиона тонн, чем в прошлом году. Трудно это спрогнозировать точно. Урожай покажет окончательный объем. Тем более, что многое еще будет зависеть от погоды. Особенно урожай кукурузы, время вегетации, вызревания кукурузы еще достаточно долгое", - пояснил Ковальчик."Так как в Польше потребность составляет примерно 20 миллионов тонн – для продовольствия, для силоса - экспортные возможности Польши составят около семи миллионов тонн", - подытожил он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220720/postavki-1803595809.html

https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html

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экономика, польша, продовольствие