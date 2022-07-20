https://ria.ru/20220720/zerno-1803594710.html
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины
Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:10
2022-07-20T00:10
2022-07-20T00:10
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин уточнил, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты."Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220720/siriya-1803594592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_139ab3b121550c7c403c3bf0e249dac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины
Президент Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу украинского зерна
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент (Тайип) Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано", - сказал он после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского процесса".
Путин уточнил, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты.
"Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - добавил Путин.