https://ria.ru/20220720/zerno-1803594710.html

Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины

Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины - РИА Новости, 20.07.2022

Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины

Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:10

2022-07-20T00:10

2022-07-20T00:10

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россия

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин уточнил, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты."Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220720/siriya-1803594592.html

россия

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Максим Горбачев

в мире, россия