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Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины
Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:10
2022-07-20T00:10
в мире
россия
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин уточнил, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты."Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - добавил Путин.
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в мире, россия
00:10 20.07.2022
 
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины

Президент Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу украинского зерна

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент (Тайип) Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано", - сказал он после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского процесса".
Путин уточнил, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты.
"Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
00:07
Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин
 
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