https://ria.ru/20220720/zemletryasenie-1803604041.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.07.2022

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T03:15

2022-07-20T03:15

2022-07-20T03:15

в мире

индонезия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.46 по времени UTC (в среду в 02.46 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах к юго-западу от города Бенгкулу на острове Суматра. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220715/zemletryasenie-1802585327.html

индонезия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индонезия