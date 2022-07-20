https://ria.ru/20220720/zemletryasenie-1803604041.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.07.2022
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T03:15
2022-07-20T03:15
2022-07-20T03:15
в мире
индонезия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.46 по времени UTC (в среду в 02.46 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах к юго-западу от города Бенгкулу на острове Суматра. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220715/zemletryasenie-1802585327.html
индонезия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 23.46 по времени UTC (в среду в 02.46 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах к юго-западу от города Бенгкулу на острове Суматра. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.