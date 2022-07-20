https://ria.ru/20220720/zarplata-1803627901.html

В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма

В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма - РИА Новости, 20.07.2022

В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма

С 1 октября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет повышена зарплата специалистам в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:41

2022-07-20T09:41

2022-07-20T09:41

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

ксения разуваева

новый уренгой

салехард

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. С 1 октября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет повышена зарплата специалистам в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха, сообщает пресс-служба губернатора региона."С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных – на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.Изменения затронут более пятисот специалистов по работе с молодежью, консультантов по туризму, менеджеров по въездному и внутреннему туризму, культурологов-аниматоров, психологов. Следующее увеличение ожидается в 2023 году.Повышение заработной платы глава региона анонсировал в конце 2021 на итоговой конференции "Ямолод.конф" в Салехарде."В сфере работы с молодежью на Ямале очень много инициативных и деятельных людей, и за свой труд они должны получать достойное вознаграждение. Это позволит создавать позитивную конкурентную среду и повышать уровень профессионализма сотрудников", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Существенные изменения касаются части выплат при выполнении конкретных показателей и критериев оценки эффективности, отмечают власти.Ранее положительную динамику в оплате труда ямальских специалистов по молодежной политике отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.В ноябре 2021 года Дмитрий Артюхов стал главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Основная задача работы комиссии – создание благоприятных условий для самореализации молодежи. Особый акцент сделан на развитие и модернизацию инфраструктуры с равным доступом для всех желающих. В округе действует системный подход к созданию креативных пространств: создание творческих арт-резиденций, молодежных центров в ссузах, интеграция молодежных пространств в строящиеся и обновляемые школы. В 2020 году открылась первая на Ямале арт-резиденция в Салехарде, продолжается работа по строительству таких арт-центров в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220524/podderzhka-1790406416.html

https://ria.ru/20220714/shkoly-1802463930.html

новый уренгой

салехард

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий артюхов, ксения разуваева, новый уренгой, салехард, ямал