Рейтинг@Mail.ru
В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220720/zarplata-1803627901.html
В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма
В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма - РИА Новости, 20.07.2022
В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма
С 1 октября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет повышена зарплата специалистам в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:41
2022-07-20T09:41
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
ксения разуваева
новый уренгой
салехард
ямал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752966217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11236435c56d781b758e329ba5521087.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. С 1 октября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет повышена зарплата специалистам в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха, сообщает пресс-служба губернатора региона."С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных – на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.Изменения затронут более пятисот специалистов по работе с молодежью, консультантов по туризму, менеджеров по въездному и внутреннему туризму, культурологов-аниматоров, психологов. Следующее увеличение ожидается в 2023 году.Повышение заработной платы глава региона анонсировал в конце 2021 на итоговой конференции "Ямолод.конф" в Салехарде."В сфере работы с молодежью на Ямале очень много инициативных и деятельных людей, и за свой труд они должны получать достойное вознаграждение. Это позволит создавать позитивную конкурентную среду и повышать уровень профессионализма сотрудников", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Существенные изменения касаются части выплат при выполнении конкретных показателей и критериев оценки эффективности, отмечают власти.Ранее положительную динамику в оплате труда ямальских специалистов по молодежной политике отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.В ноябре 2021 года Дмитрий Артюхов стал главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Основная задача работы комиссии – создание благоприятных условий для самореализации молодежи. Особый акцент сделан на развитие и модернизацию инфраструктуры с равным доступом для всех желающих. В округе действует системный подход к созданию креативных пространств: создание творческих арт-резиденций, молодежных центров в ссузах, интеграция молодежных пространств в строящиеся и обновляемые школы. В 2020 году открылась первая на Ямале арт-резиденция в Салехарде, продолжается работа по строительству таких арт-центров в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220524/podderzhka-1790406416.html
https://ria.ru/20220714/shkoly-1802463930.html
новый уренгой
салехард
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752966217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0451c69915c3eb76c415a0e5c7a73f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий артюхов, ксения разуваева, новый уренгой, салехард, ямал
09:41 20.07.2022
 

В ЯНАО поднимут зарплату специалистам в сфере молодежной политики и туризма

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Салехард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. С 1 октября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет повышена зарплата специалистам в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных – на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:47Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО одобрил введение новых мер поддержки для предпринимателей
Изменения затронут более пятисот специалистов по работе с молодежью, консультантов по туризму, менеджеров по въездному и внутреннему туризму, культурологов-аниматоров, психологов. Следующее увеличение ожидается в 2023 году.
Повышение заработной платы глава региона анонсировал в конце 2021 на итоговой конференции "Ямолод.конф" в Салехарде.
"В сфере работы с молодежью на Ямале очень много инициативных и деятельных людей, и за свой труд они должны получать достойное вознаграждение. Это позволит создавать позитивную конкурентную среду и повышать уровень профессионализма сотрудников", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Существенные изменения касаются части выплат при выполнении конкретных показателей и критериев оценки эффективности, отмечают власти.
Ранее положительную динамику в оплате труда ямальских специалистов по молодежной политике отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
В ноябре 2021 года Дмитрий Артюхов стал главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Основная задача работы комиссии – создание благоприятных условий для самореализации молодежи. Особый акцент сделан на развитие и модернизацию инфраструктуры с равным доступом для всех желающих. В округе действует системный подход к созданию креативных пространств: создание творческих арт-резиденций, молодежных центров в ссузах, интеграция молодежных пространств в строящиеся и обновляемые школы. В 2020 году открылась первая на Ямале арт-резиденция в Салехарде, продолжается работа по строительству таких арт-центров в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, уточняет пресс-служба.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума Территория смыслов платформы Росмолодежь - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:51Ямало-Ненецкий автономный округ
Более 20 новых школ планируется открыть в ЯНАО в ближайшие годы
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДмитрий АртюховКсения РазуваеваНовый УренгойСалехардЯмал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала