Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/zaevfrate-1803598713.html
Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР
Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР
У России есть расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заевфратье, Россия считает, что эту территорию необходимо передать под... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:13
2022-07-20T01:13
в мире
сирия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_12bb2844e5333565a3afb19a75ad5f69.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. У России есть расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заевфратье, Россия считает, что эту территорию необходимо передать под контроль Дамаска, заявил российский лидер Владимир Путин после встречи "астанинской тройки"."Есть некоторые расхождения в том, что происходит в Заевфратье… Расхождения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию в регионе. Как известно, там работают совместные российско-турецкие наблюдательные конвои. Но на наш взгляд, чтобы обеспечить долговременно устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска, под контроль вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он.По словам Путина, в этом случае можно будет "вести диалог с теми, кто за это отвечает, с официальными властями Сирии". "На мой взгляд, это серьезным образом стабилизирует там ситуацию", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220720/siriya-1803594592.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_a00441c56556c709d3e8d08d5bd60495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия
01:13 20.07.2022
 
Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР

Президент Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль Дамаска

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. У России есть расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заевфратье, Россия считает, что эту территорию необходимо передать под контроль Дамаска, заявил российский лидер Владимир Путин после встречи "астанинской тройки".
"Есть некоторые расхождения в том, что происходит в Заевфратье… Расхождения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию в регионе. Как известно, там работают совместные российско-турецкие наблюдательные конвои. Но на наш взгляд, чтобы обеспечить долговременно устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска, под контроль вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
00:07
Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин
По словам Путина, в этом случае можно будет "вести диалог с теми, кто за это отвечает, с официальными властями Сирии". "На мой взгляд, это серьезным образом стабилизирует там ситуацию", - подчеркнул он.
 
В миреСирияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала