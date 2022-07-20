https://ria.ru/20220720/zaevfrate-1803598713.html

Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР

Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР - РИА Новости, 20.07.2022

Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР

У России есть расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заевфратье, Россия считает, что эту территорию необходимо передать под... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:13

2022-07-20T01:13

2022-07-20T01:13

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сирия

россия

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. У России есть расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заевфратье, Россия считает, что эту территорию необходимо передать под контроль Дамаска, заявил российский лидер Владимир Путин после встречи "астанинской тройки"."Есть некоторые расхождения в том, что происходит в Заевфратье… Расхождения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию в регионе. Как известно, там работают совместные российско-турецкие наблюдательные конвои. Но на наш взгляд, чтобы обеспечить долговременно устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска, под контроль вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он.По словам Путина, в этом случае можно будет "вести диалог с теми, кто за это отвечает, с официальными властями Сирии". "На мой взгляд, это серьезным образом стабилизирует там ситуацию", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220720/siriya-1803594592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сирия, россия