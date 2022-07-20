https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html

Раскрыто заблуждение Запада о российской экономике

Раскрыто заблуждение Запада о российской экономике - РИА Новости, 20.07.2022

Раскрыто заблуждение Запада о российской экономике

Российская экономика оказалась куда сильнее, чем представлял себе Запад, констатирует итальянское издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T02:34

2022-07-20T02:34

2022-07-20T04:59

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская экономика оказалась куда сильнее, чем представлял себе Запад, констатирует итальянское издание Il Fatto Quotidiano.Сильной стороной России является то, что ее промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП, в то время как сфера услуг (включающая в себя торговлю, банковский сектор, транспорт, туризм, государственные услуги, которая, в целом, меньше отражает силу экономики и развивается в основном внутри страны, играет меньшую роль по сравнению с другими странами, говорится в материале.На макроэкономическом уровне у страны также отличные показатели. Она завершила 2021 год с активным торговым балансом, что стало возможно благодаря экспорту сырья, включая нефть и газ. При этом Москва накопила огромные валютные резервы на 630 миллиардов долларов (в 1,7 раз выше уровня импорта товаров и услуг).Кроме того, Россия — нетто-кредитор на международном рынке: это значит, что другие страны больше нуждаются в ней, чем она — в других странах. Даже в условиях конфликта торговый баланс страны до сих пор остается активным, а стремительный рост цен на черное золото и газ гарантируют значительные налоговые поступления.Таким образом, резюмирует Il Fatto Quotidiano, со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на Изоляцию России без тяжелых последствий для самих себя.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, в свою очередь, заявил, что ответ России на западные санкции может быть весьма болезненными, при этом Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную экономику. По его словам, Москва пока что не применяет контрмеры в полную силу.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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