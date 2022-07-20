https://ria.ru/20220720/yasinovataya-1803615676.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:25
2022-07-20T08:25
2022-07-20T08:25
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20220720/obstrel-gorlovki-1803612014.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 122 миллиметра