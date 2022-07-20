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В Японии служба безопасности на море обстреляла побережье боевыми патронами - РИА Новости, 20.07.2022
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В Японии служба безопасности на море обстреляла побережье боевыми патронами
В Японии служба безопасности на море обстреляла побережье боевыми патронами - РИА Новости, 20.07.2022
В Японии служба безопасности на море обстреляла побережье боевыми патронами
Патрульный корабль службы безопасности на море в южной японской префектуре Окинава во время проверки по ошибке обстрелял побережье боевыми патронами из... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:18
2022-07-20T09:18
в мире
окинава
япония
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ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Патрульный корабль службы безопасности на море в южной японской префектуре Окинава во время проверки по ошибке обстрелял побережье боевыми патронами из автоматической пушки, сообщил телеканал NHK.Инцидент произошел во вторник. Корабль "Симодзи" стоял в порту острова Ирабу в префектуре Окинава. Утром во вторник семь членов экипажа провели профилактическую проверку автоматической пушки, в ходе которой зарядили ее и привели в состояние боевой готовности, когда для стрельбы достаточно нажать кнопку пуска из кабины управления.После этого капитан, будучи уверенным в том, что пушка не заряжена, провел учебную проверку ее работы, в ходе которой один из членов экипажа нажал в кабине управления кнопку пуска. В результате восемь патронов 20-миллиметрового калибра были отстрелены в сторону берега.Сведений о пострадавших и разрушениях нет, но есть следы осколков на припаркованном в порту автотранспорте сотрудников службы безопасности, в некоторых машинах разбиты стекла. Руководство службы безопасности на море принесло свои извинения и пообещало, что подобное впредь не повторится.
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в мире, окинава, япония
09:18 20.07.2022
 
В Японии служба безопасности на море обстреляла побережье боевыми патронами

В Японии служба безопасности на море по ошибке обстреляла побережье боевыми патронами

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭсминец "Хамагири" Морских сил самообороны Японии
Эсминец Хамагири Морских сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Эсминец "Хамагири" Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Патрульный корабль службы безопасности на море в южной японской префектуре Окинава во время проверки по ошибке обстрелял побережье боевыми патронами из автоматической пушки, сообщил телеканал NHK.
Инцидент произошел во вторник. Корабль "Симодзи" стоял в порту острова Ирабу в префектуре Окинава. Утром во вторник семь членов экипажа провели профилактическую проверку автоматической пушки, в ходе которой зарядили ее и привели в состояние боевой готовности, когда для стрельбы достаточно нажать кнопку пуска из кабины управления.
После этого капитан, будучи уверенным в том, что пушка не заряжена, провел учебную проверку ее работы, в ходе которой один из членов экипажа нажал в кабине управления кнопку пуска. В результате восемь патронов 20-миллиметрового калибра были отстрелены в сторону берега.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет, но есть следы осколков на припаркованном в порту автотранспорте сотрудников службы безопасности, в некоторых машинах разбиты стекла. Руководство службы безопасности на море принесло свои извинения и пообещало, что подобное впредь не повторится.
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