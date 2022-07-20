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В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022
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В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ
В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022
В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ
Двое детей и один взрослый пострадали в результате дорожного инцидента в японской префектуре Сидзуока, когда автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщает РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:05
2022-07-20T06:05
в мире
япония
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ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Двое детей и один взрослый пострадали в результате дорожного инцидента в японской префектуре Сидзуока, когда автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщает агентство Киодо.Воспитатель сопровождал группу из 6 человек в детский сад, когда в них врезался автомобиль. Шедшие первыми двое детей и воспитатель получили повреждения, но их жизни ничто не угрожает. За рулем находился 40-летний мужчина, он сам вызвал полицию.Проводится расследование.
https://ria.ru/20220720/meksika-1803608475.html
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в мире, япония
06:05 20.07.2022
 
В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ

Kyodo: в Японии при наезде автомобиля на группу дошкольников пострадали двое детей

© Depositphotos / MarkBЛюди на переходе, Япония
Люди на переходе, Япония - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Depositphotos / MarkB
Люди на переходе, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Двое детей и один взрослый пострадали в результате дорожного инцидента в японской префектуре Сидзуока, когда автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщает агентство Киодо.
Воспитатель сопровождал группу из 6 человек в детский сад, когда в них врезался автомобиль. Шедшие первыми двое детей и воспитатель получили повреждения, но их жизни ничто не угрожает. За рулем находился 40-летний мужчина, он сам вызвал полицию.
Мексика - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 05:52
В Мексике в ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов, погибли пять человек
Проводится расследование.
 
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