https://ria.ru/20220720/yaponiya-1803608949.html

В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ

В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022

В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщили СМИ

Двое детей и один взрослый пострадали в результате дорожного инцидента в японской префектуре Сидзуока, когда автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщает РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T06:05

2022-07-20T06:05

2022-07-20T06:05

в мире

япония

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ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Двое детей и один взрослый пострадали в результате дорожного инцидента в японской префектуре Сидзуока, когда автомобиль врезался в группу дошкольников, сообщает агентство Киодо.Воспитатель сопровождал группу из 6 человек в детский сад, когда в них врезался автомобиль. Шедшие первыми двое детей и воспитатель получили повреждения, но их жизни ничто не угрожает. За рулем находился 40-летний мужчина, он сам вызвал полицию.Проводится расследование.

https://ria.ru/20220720/meksika-1803608475.html

япония

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония