https://ria.ru/20220720/vystavka-1803830732.html

Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года

Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года - РИА Новости, 20.07.2022

Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года

Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:59

2022-07-20T17:59

2022-07-20T17:59

культура

петр i

россия

президентский фонд культурных инициатив

новости культуры

вднх

выставки

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей развития страны, которые были определены императором, сообщает пресс-служба павильона "Россия - моя история"."Иммерсивную выставку "Петр Первый. Рождение Империи", торжественно открытую 9 июня президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, продлили до конца 2022 года. Проект, над которым работали эксперты фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, создан в жанре спектакля-биографии. За первые 40 дней работы экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и охватила более 20 000 посетителей. В результате время ее работы продлили на 5 месяцев, вплоть до конца 2022 года", - говорится в сообщении.По словам замгендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева, это второй случай в практике, когда выставка пользуется такой популярностью, что ее продлевают. "Выставка вызвала большой интерес у аудитории, у нас в практике это не первый случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Это говорит о своевременности, актуальности ее проведения. Немаловажно и то, что экспозиция создана с применением различных современных технологий, что делает ее интересной и для детей, и для взрослых", - сказал он.На площади около 2,5 тысяч квадратных метров разместилось 18 залов и 10 ключевых тематических зон выставки, которые объединены одной идеей – историей пути развития России, которые были определены Петром I."Развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников", - добавили в пресс-службе.Проект был создан, в частности, при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20220609/vystavka-1794368717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

петр i, россия, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры, вднх, выставки