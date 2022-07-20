https://ria.ru/20220720/vystavka-1803830732.html
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года - РИА Новости, 20.07.2022
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года
Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:59
2022-07-20T17:59
2022-07-20T17:59
культура
петр i
россия
президентский фонд культурных инициатив
новости культуры
вднх
выставки
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей развития страны, которые были определены императором, сообщает пресс-служба павильона "Россия - моя история"."Иммерсивную выставку "Петр Первый. Рождение Империи", торжественно открытую 9 июня президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, продлили до конца 2022 года. Проект, над которым работали эксперты фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, создан в жанре спектакля-биографии. За первые 40 дней работы экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и охватила более 20 000 посетителей. В результате время ее работы продлили на 5 месяцев, вплоть до конца 2022 года", - говорится в сообщении.По словам замгендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева, это второй случай в практике, когда выставка пользуется такой популярностью, что ее продлевают. "Выставка вызвала большой интерес у аудитории, у нас в практике это не первый случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Это говорит о своевременности, актуальности ее проведения. Немаловажно и то, что экспозиция создана с применением различных современных технологий, что делает ее интересной и для детей, и для взрослых", - сказал он.На площади около 2,5 тысяч квадратных метров разместилось 18 залов и 10 ключевых тематических зон выставки, которые объединены одной идеей – историей пути развития России, которые были определены Петром I."Развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников", - добавили в пресс-службе.Проект был создан, в частности, при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20220609/vystavka-1794368717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр i, россия, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры, вднх, выставки
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года
Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую Путиным, продлили до конца года
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей развития страны, которые были определены императором, сообщает пресс-служба павильона "Россия - моя история".
"Иммерсивную выставку "Петр Первый. Рождение Империи", торжественно открытую 9 июня президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, продлили до конца 2022 года. Проект, над которым работали эксперты фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, создан в жанре спектакля-биографии. За первые 40 дней работы экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и охватила более 20 000 посетителей. В результате время ее работы продлили на 5 месяцев, вплоть до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
По словам замгендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева, это второй случай в практике, когда выставка пользуется такой популярностью, что ее продлевают. "Выставка вызвала большой интерес у аудитории, у нас в практике это не первый случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Это говорит о своевременности, актуальности ее проведения. Немаловажно и то, что экспозиция создана с применением различных современных технологий, что делает ее интересной и для детей, и для взрослых", - сказал он.
На площади около 2,5 тысяч квадратных метров разместилось 18 залов и 10 ключевых тематических зон выставки, которые объединены одной идеей – историей пути развития России, которые были определены Петром I.
"Развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников", - добавили в пресс-службе.
Проект был создан, в частности, при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.