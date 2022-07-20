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Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года - РИА Новости, 20.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220720/vystavka-1803830732.html
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года - РИА Новости, 20.07.2022
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года
Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:59
2022-07-20T17:59
культура
петр i
россия
президентский фонд культурных инициатив
новости культуры
вднх
выставки
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей развития страны, которые были определены императором, сообщает пресс-служба павильона "Россия - моя история"."Иммерсивную выставку "Петр Первый. Рождение Империи", торжественно открытую 9 июня президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, продлили до конца 2022 года. Проект, над которым работали эксперты фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, создан в жанре спектакля-биографии. За первые 40 дней работы экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и охватила более 20 000 посетителей. В результате время ее работы продлили на 5 месяцев, вплоть до конца 2022 года", - говорится в сообщении.По словам замгендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева, это второй случай в практике, когда выставка пользуется такой популярностью, что ее продлевают. "Выставка вызвала большой интерес у аудитории, у нас в практике это не первый случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Это говорит о своевременности, актуальности ее проведения. Немаловажно и то, что экспозиция создана с применением различных современных технологий, что делает ее интересной и для детей, и для взрослых", - сказал он.На площади около 2,5 тысяч квадратных метров разместилось 18 залов и 10 ключевых тематических зон выставки, которые объединены одной идеей – историей пути развития России, которые были определены Петром I."Развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников", - добавили в пресс-службе.Проект был создан, в частности, при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.
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петр i, россия, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры, вднх, выставки
17:59 20.07.2022
 
Выставка "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ продлена до конца года

Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую Путиным, продлили до конца года

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПрижизненный парадный портрет Петра I работы придворного художника прусского короля Антуана Пэна представлен на открытии выставки в Эрмитаже
Прижизненный парадный портрет Петра I работы придворного художника прусского короля Антуана Пэна представлен на открытии выставки в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выставку "Петр I. Рождение империи" на ВДНХ, открытую в июне президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года, она охватывает историю путей развития страны, которые были определены императором, сообщает пресс-служба павильона "Россия - моя история".
"Иммерсивную выставку "Петр Первый. Рождение Империи", торжественно открытую 9 июня президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, продлили до конца 2022 года. Проект, над которым работали эксперты фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, создан в жанре спектакля-биографии. За первые 40 дней работы экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и охватила более 20 000 посетителей. В результате время ее работы продлили на 5 месяцев, вплоть до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
По словам замгендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева, это второй случай в практике, когда выставка пользуется такой популярностью, что ее продлевают. "Выставка вызвала большой интерес у аудитории, у нас в практике это не первый случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Это говорит о своевременности, актуальности ее проведения. Немаловажно и то, что экспозиция создана с применением различных современных технологий, что делает ее интересной и для детей, и для взрослых", - сказал он.
На площади около 2,5 тысяч квадратных метров разместилось 18 залов и 10 ключевых тематических зон выставки, которые объединены одной идеей – историей пути развития России, которые были определены Петром I.
"Развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников", - добавили в пресс-службе.
Проект был создан, в частности, при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.
Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке Пётр I. Рождение империи, приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:30Морская держава
Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I
 
КультураПетр IРоссияПрезидентский фонд культурных инициативНовости культурыВДНХВыставки
 
 
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