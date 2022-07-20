https://ria.ru/20220720/vooruzheniya-1803724671.html

СМИ: украинские военные испытывают сложности с западным вооружением

СМИ: украинские военные испытывают сложности с западным вооружением - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ: украинские военные испытывают сложности с западным вооружением

Украина испытывает сложности при введении в действие вооружений, полученных от западных стран, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:35

2022-07-20T14:35

2022-07-20T14:48

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Украина испытывает сложности при введении в действие вооружений, полученных от западных стран, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов."Когда вы переходите на платформы несоветского происхождения, вам приходится иметь дело со многими вещами, которых раньше не было в игре... Многое из имеющегося у Украины - это наследие: 40-летние машины, которые чинят молотком и гаечным ключом, грубой силой, смазочными материалами и молитвой. Если вы подумаете о том, как механик чинит современный потребительский автомобиль - с портативным компьютером, который подключают для считывания показаний датчиков внутри машины - все будет по-другому", - заявил старший оборонный аналитик в аналитическом центре RAND Corporation Скотт Бостон.Соавтор доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований, посвященного в том числе этой теме, Джек Уотлинг заявил, что поставляемые Украине западными странами вооружения, как, например, дальнобойные гаубицы M-777 или самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, не имеют "много общего" с украинскими вооружениями. По его словам, Украина сталкивается с рядом проблем при обращении с разными артиллерийскими системами: так, у некоторых разная дальность стрельбы, разные запчасти и требования к техобслуживанию, механизмы загрузки и т.д.Бостон также добавил, что у украинцев также недостаточно запчастей для ремонта западной техники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220720/trofei-1803646135.html

https://ria.ru/20220718/vooruzhenie-1803211011.html

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нато, украина, россия, ситуация в днр и лнр, вооружения, в мире