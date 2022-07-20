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Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 20.07.2022
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Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат
Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 20.07.2022
Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат
Житель города Углич Ярославской области заключен под стражу за попытку совершить теракт, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. По данным СМИ,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:36
2022-07-20T19:36
происшествия
ярославский областной суд
углич
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Житель города Углич Ярославской области заключен под стражу за попытку совершить теракт, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. По данным СМИ, молодой человек пытался поджечь военкомат.В ярославских соцсетях и СМИ появилась информация, что молодой житель Углича пытался поджечь местный военкомат с помощью коктейля Молотова и в это время был задержан.В силовых структурах региона официально не комментируют данную информацию. В пресс-службе Ярославского областного суда журналистам пояснили, что молодой человек арестован, но детали инцидента раскрывать не стали."В отношении жителя Углича 2001 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений… (Покушение на совершение террористического акта)… (Покушение на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.
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происшествия, ярославский областной суд, углич
19:36 20.07.2022
 
Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат

Жителя Углича арестовали за попытку поджечь военкомат

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Житель города Углич Ярославской области заключен под стражу за попытку совершить теракт, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. По данным СМИ, молодой человек пытался поджечь военкомат.
В ярославских соцсетях и СМИ появилась информация, что молодой житель Углича пытался поджечь местный военкомат с помощью коктейля Молотова и в это время был задержан.
В силовых структурах региона официально не комментируют данную информацию. В пресс-службе Ярославского областного суда журналистам пояснили, что молодой человек арестован, но детали инцидента раскрывать не стали.
"В отношении жителя Углича 2001 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений… (Покушение на совершение террористического акта)… (Покушение на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.
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