https://ria.ru/20220720/voenkomat-1803880745.html

Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат

Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 20.07.2022

Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат

Житель города Углич Ярославской области заключен под стражу за попытку совершить теракт, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. По данным СМИ,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:36

2022-07-20T19:36

2022-07-20T19:36

происшествия

ярославский областной суд

углич

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Житель города Углич Ярославской области заключен под стражу за попытку совершить теракт, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. По данным СМИ, молодой человек пытался поджечь военкомат.В ярославских соцсетях и СМИ появилась информация, что молодой житель Углича пытался поджечь местный военкомат с помощью коктейля Молотова и в это время был задержан.В силовых структурах региона официально не комментируют данную информацию. В пресс-службе Ярославского областного суда журналистам пояснили, что молодой человек арестован, но детали инцидента раскрывать не стали."В отношении жителя Углича 2001 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений… (Покушение на совершение террористического акта)… (Покушение на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

https://ria.ru/20220526/voenkomat-1790891785.html

углич

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происшествия, ярославский областной суд, углич