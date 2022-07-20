https://ria.ru/20220720/vodovod-1803903538.html

В Донбассе военные строители построили водовод длиной 90 километров

В Донбассе военные строители построили водовод длиной 90 километров - РИА Новости, 20.07.2022

В Донбассе военные строители построили водовод длиной 90 километров

Военные строители создали в Донбассе водовод из Ханженковского водохранилища в канал "Северский Донец — Донбасс" общей длиной 90 километров, сообщил начальник... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T21:37

2022-07-20T21:37

2022-07-20T22:26

донбасс

россия

донецк (днр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

мариуполь

волноваха

луганск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799466879_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7b5b255ff208ce9f031cbeb7719ebc52.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Военные строители создали в Донбассе водовод из Ханженковского водохранилища в канал "Северский Донец — Донбасс" общей длиной 90 километров, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал-полковник добавил, что продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов. В Мариуполе — первой очереди жилого микрорайона, 12 жилых домов на 1011 квартир (срок завершения строительства — сентябрь-ноябрь) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 года); многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест (срок сдачи — сентябрь 2022 года; патолого-анатомического корпуса с отделением судебно-медицинской экспертизы (срок сдачи — октябрь 2022 года); мемориального комплекса "Саур-Могила" (срок сдачи — сентябрь 2022 года).В Волновахе строится водовод протяженностью более 20 километров (срок сдачи — сентябрь 2022 года), в Луганске — многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест (срок сдачи — октябрь 2022 года), в Ровеньках — водовод протяженностью более 40 километров.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220701/mariupol-1799520099.html

https://realty.ria.ru/20220713/mariupol-1802258987.html

донбасс

россия

донецк (днр)

мариуполь

волноваха

луганск

ровеньский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, донецк (днр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, волноваха, луганск, ровеньский район