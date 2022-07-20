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В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром - РИА Новости, 20.07.2022
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В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром - РИА Новости, 20.07.2022
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром
Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T07:56
2022-07-20T07:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады, отель. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС.К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе."Подача ГВС в городе полностью восстановлена", - отметил собеседник.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:56 20.07.2022
 
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром

В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром у ТЭЦ

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкАнадырь
Анадырь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады, отель. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС.
К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе.
"Подача ГВС в городе полностью восстановлена", - отметил собеседник.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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