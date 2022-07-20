https://ria.ru/20220720/vodosnabzhenie-1803613317.html

В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром

В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром - РИА Новости, 20.07.2022

В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром

Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T07:56

2022-07-20T07:56

2022-07-20T07:56

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады, отель. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС.К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе."Подача ГВС в городе полностью восстановлена", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20220720/proverka-1803611372.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)