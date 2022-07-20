https://ria.ru/20220720/vodosnabzhenie-1803613317.html
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром - РИА Новости, 20.07.2022
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром
Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T07:56
2022-07-20T07:56
2022-07-20T07:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_0:345:2976:2019_1920x0_80_0_0_4839a40f3f02af0a374526b3393d3bc3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады, отель. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС.К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе."Подача ГВС в городе полностью восстановлена", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20220720/proverka-1803611372.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_b8f4239237e4778fa06a8e531b450bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром у ТЭЦ
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Специалисты восстановили горячее водоснабжение Анадыря, нарушенное накануне из-за крупного пожара у ТЭЦ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады, отель. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС
.
К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе.
"Подача ГВС в городе полностью восстановлена", - отметил собеседник.