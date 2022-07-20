https://ria.ru/20220720/verbovka-1803730161.html
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России
Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:51
2022-07-20T14:51
2022-07-20T14:51
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
ХЕРСОН, 20 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь, рассказал задержанный российскими силовиками Владислав Руденко, видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.Как пояснили агентству российские силовики, Руденко был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания."(Знакомый – ред.) предложил собрать группу из моих друзей и знакомых, целью которой являлось поджигание мимо проходящих колонн сил РФ, но мои друзья отказались, так как побоялись, что их убьют, и сам я тоже это побоялся делать, рисковать своей жизнью ради этого я не собирался", - сказал задержанный.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , вооруженные силы рф
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога российской военной техники в Херсоне
ХЕРСОН, 20 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь, рассказал задержанный российскими силовиками Владислав Руденко, видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснили агентству российские силовики, Руденко был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне
и собирал данные о блокпостах войск РФ
за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания.
"(Знакомый – ред.) предложил собрать группу из моих друзей и знакомых, целью которой являлось поджигание мимо проходящих колонн сил РФ, но мои друзья отказались, так как побоялись, что их убьют, и сам я тоже это побоялся делать, рисковать своей жизнью ради этого я не собирался", - сказал задержанный.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.