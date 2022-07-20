https://ria.ru/20220720/verbovka-1803730161.html

Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России

Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России

Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:51

2022-07-20T14:51

2022-07-20T14:51

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

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ХЕРСОН, 20 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь, рассказал задержанный российскими силовиками Владислав Руденко, видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.Как пояснили агентству российские силовики, Руденко был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания."(Знакомый – ред.) предложил собрать группу из моих друзей и знакомых, целью которой являлось поджигание мимо проходящих колонн сил РФ, но мои друзья отказались, так как побоялись, что их убьют, и сам я тоже это побоялся делать, рисковать своей жизнью ради этого я не собирался", - сказал задержанный.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область , вооруженные силы рф