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Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/verbovka-1803730161.html
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России
Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:51
2022-07-20T14:51
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
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ХЕРСОН, 20 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь, рассказал задержанный российскими силовиками Владислав Руденко, видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.Как пояснили агентству российские силовики, Руденко был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания."(Знакомый – ред.) предложил собрать группу из моих друзей и знакомых, целью которой являлось поджигание мимо проходящих колонн сил РФ, но мои друзья отказались, так как побоялись, что их убьют, и сам я тоже это побоялся делать, рисковать своей жизнью ради этого я не собирался", - сказал задержанный.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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херсон
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херсон, херсонская область , вооруженные силы рф
14:51 20.07.2022
 
Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога военной техники России

Украинские спецслужбы вербовали людей для поджога российской военной техники в Херсоне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕРСОН, 20 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь, рассказал задержанный российскими силовиками Владислав Руденко, видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснили агентству российские силовики, Руденко был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания.
"(Знакомый – ред.) предложил собрать группу из моих друзей и знакомых, целью которой являлось поджигание мимо проходящих колонн сил РФ, но мои друзья отказались, так как побоялись, что их убьют, и сам я тоже это побоялся делать, рисковать своей жизнью ради этого я не собирался", - сказал задержанный.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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