https://ria.ru/20220720/ukraina-1803700117.html

КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне

КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне - РИА Новости, 20.07.2022

КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне

В КНДР считают, что украинский кризис был спровоцировали США, и действия России являются естественной реакцией, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:29

2022-07-20T13:29

2022-07-20T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

признание днр и лнр в россии

украина

кндр (северная корея)

александр мацегора

сша

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В КНДР считают, что украинский кризис был спровоцировали США, и действия России являются естественной реакцией, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220713/kndr-1802230934.html

россия

украина

кндр (северная корея)

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, признание днр и лнр в россии, украина, кндр (северная корея), александр мацегора, сша, ситуация в днр и лнр