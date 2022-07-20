КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне
Посол в Пхеньяне Мацегора: КНДР считают действия России на Украине естественной реакцией
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В КНДР считают, что украинский кризис был спровоцировали США, и действия России являются естественной реакцией, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В КНДР считают, что украинский кризис спровоцирован США, и действия России в данном конкретном случае являются совершенно естественной реакцией, и поддерживают решение народа Донбасса о независимости от Киева, поэтому и приняли решение о признании независимости двух народных республик (Донбасса - ред.)", - сказал он в эфире "России 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.