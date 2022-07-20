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КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803700117.html
КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне
КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне - РИА Новости, 20.07.2022
КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне
В КНДР считают, что украинский кризис был спровоцировали США, и действия России являются естественной реакцией, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:29
2022-07-20T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
признание днр и лнр в россии
украина
кндр (северная корея)
александр мацегора
сша
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В КНДР считают, что украинский кризис был спровоцировали США, и действия России являются естественной реакцией, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220713/kndr-1802230934.html
россия
украина
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в мире, россия, признание днр и лнр в россии, украина, кндр (северная корея), александр мацегора, сша, ситуация в днр и лнр
13:29 20.07.2022
 
КНДР считают США виновником конфликта на Украине, заявил посол в Пхеньяне

Посол в Пхеньяне Мацегора: КНДР считают действия России на Украине естественной реакцией

© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В КНДР считают, что украинский кризис был спровоцировали США, и действия России являются естественной реакцией, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В КНДР считают, что украинский кризис спровоцирован США, и действия России в данном конкретном случае являются совершенно естественной реакцией, и поддерживают решение народа Донбасса о независимости от Киева, поэтому и приняли решение о признании независимости двух народных республик (Донбасса - ред.)", - сказал он в эфире "России 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 16:16
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаКНДР (Северная Корея)Александр МацегораСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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