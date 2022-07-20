12:00 20.07.2022 (обновлено: 12:51 20.07.2022)
На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу
МВД Украины сообщило, что в стране действовали 45 каналов переправки мужчин за границу
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сорок пять каналов незаконной переправки мужчин за границу действовали на Украине, все они ликвидированы, сообщили в МВД страны.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. За уклонение от мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.
"Организация незаконных схем переправки мужчин за границу: ликвидировали 45 незаконных каналов и задержали 63 участника преступных групп", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Утверждается, что желающих пересечь границу находили через группы в мессенджерах, после чего согласовывали место встречи и способ пересечения границы. Помимо привычных методов вроде провоза на авто и пешего перехода границы вне официальных пунктов пропуска предлагали переправу на лодке или вплавь в водолазном снаряжении. Группы дельцов действовали практически во всех областях Украины, следует из видео, опубликованного МВД страны.