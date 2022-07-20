https://ria.ru/20220720/ukraina-1803666916.html

На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу

На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу - РИА Новости, 20.07.2022

На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу

Сорок пять каналов незаконной переправки мужчин за границу действовали на Украине, все они ликвидированы, сообщили в МВД страны. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:00

2022-07-20T12:00

2022-07-20T12:51

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сорок пять каналов незаконной переправки мужчин за границу действовали на Украине, все они ликвидированы, сообщили в МВД страны.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. За уклонение от мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет."Организация незаконных схем переправки мужчин за границу: ликвидировали 45 незаконных каналов и задержали 63 участника преступных групп", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Утверждается, что желающих пересечь границу находили через группы в мессенджерах, после чего согласовывали место встречи и способ пересечения границы. Помимо привычных методов вроде провоза на авто и пешего перехода границы вне официальных пунктов пропуска предлагали переправу на лодке или вплавь в водолазном снаряжении. Группы дельцов действовали практически во всех областях Украины, следует из видео, опубликованного МВД страны.

https://ria.ru/20220624/voennobyazannye-1797782371.html

https://ria.ru/20220524/avtomobili-1790411519.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина