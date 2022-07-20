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На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу - РИА Новости, 20.07.2022
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На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу
На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу - РИА Новости, 20.07.2022
На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу
Сорок пять каналов незаконной переправки мужчин за границу действовали на Украине, все они ликвидированы, сообщили в МВД страны. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:00
2022-07-20T12:51
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сорок пять каналов незаконной переправки мужчин за границу действовали на Украине, все они ликвидированы, сообщили в МВД страны.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. За уклонение от мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет."Организация незаконных схем переправки мужчин за границу: ликвидировали 45 незаконных каналов и задержали 63 участника преступных групп", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Утверждается, что желающих пересечь границу находили через группы в мессенджерах, после чего согласовывали место встречи и способ пересечения границы. Помимо привычных методов вроде провоза на авто и пешего перехода границы вне официальных пунктов пропуска предлагали переправу на лодке или вплавь в водолазном снаряжении. Группы дельцов действовали практически во всех областях Украины, следует из видео, опубликованного МВД страны.
https://ria.ru/20220624/voennobyazannye-1797782371.html
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в мире, владимир зеленский, украина
12:00 20.07.2022 (обновлено: 12:51 20.07.2022)
 
На Украине действовали 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу

МВД Украины сообщило, что в стране действовали 45 каналов переправки мужчин за границу

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сорок пять каналов незаконной переправки мужчин за границу действовали на Украине, все они ликвидированы, сообщили в МВД страны.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. За уклонение от мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.
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"Организация незаконных схем переправки мужчин за границу: ликвидировали 45 незаконных каналов и задержали 63 участника преступных групп", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Утверждается, что желающих пересечь границу находили через группы в мессенджерах, после чего согласовывали место встречи и способ пересечения границы. Помимо привычных методов вроде провоза на авто и пешего перехода границы вне официальных пунктов пропуска предлагали переправу на лодке или вплавь в водолазном снаряжении. Группы дельцов действовали практически во всех областях Украины, следует из видео, опубликованного МВД страны.
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