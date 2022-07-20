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СМИ: Турция хочет отказаться от оплаты российских энергоресурсов в долларах - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ: Турция хочет отказаться от оплаты российских энергоресурсов в долларах
СМИ: Турция хочет отказаться от оплаты российских энергоресурсов в долларах - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ: Турция хочет отказаться от оплаты российских энергоресурсов в долларах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал обсудить во время встречи с Владимиром Путиным оплату российских энергоносителей в местной валюте, пишет... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:41
2022-07-20T15:40
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
цены на нефть
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал обсудить во время встречи с Владимиром Путиным оплату российских энергоносителей в местной валюте, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Как уточняет СМИ, обе стороны уже некоторое время работают над этим вопросом. Такая мера позволит Анкаре сэкономить золотовалютные резервы. Речь идет об использовании местных валют не только в сделках по энергоресурсам, но и в других платежах.Предполагается, что турецкие лиры, полученные Москвой, затем можно будет использовать для закупки товаров в Турции. Рубль также рассматривают в качестве валюты для механизма оплаты. Ожидалось, что Путин и Эрдоган обсудят эти вопросы во вторник в кулуарах трехсторонней встречи в Тегеране по Сирии. Однако эта тема в ходе итоговой пресс-конференции не поднималась.Как пишет Bloomberg, в 2021-м положительное сальдо между Россией и Турцией составило порядка 20 миллиардов долларов. В этом году объем торговли может вырасти до 50 миллиардов. Турецкие политики в последние несколько лет активно обсуждают смену валют для платежей, чтобы противостоять сокращению резервов своего Центробанка: с 2019 года он продал десятки миллиардов долларов для поддержания курса лиры.
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экономика, турция, россия, анкара (провинция), цены на нефть
13:41 20.07.2022 (обновлено: 15:40 20.07.2022)
 
СМИ: Турция хочет отказаться от оплаты российских энергоресурсов в долларах

Bloomberg: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за российские энергоносители

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал обсудить во время встречи с Владимиром Путиным оплату российских энергоносителей в местной валюте, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как уточняет СМИ, обе стороны уже некоторое время работают над этим вопросом. Такая мера позволит Анкаре сэкономить золотовалютные резервы. Речь идет об использовании местных валют не только в сделках по энергоресурсам, но и в других платежах.
Предполагается, что турецкие лиры, полученные Москвой, затем можно будет использовать для закупки товаров в Турции. Рубль также рассматривают в качестве валюты для механизма оплаты.
Ожидалось, что Путин и Эрдоган обсудят эти вопросы во вторник в кулуарах трехсторонней встречи в Тегеране по Сирии. Однако эта тема в ходе итоговой пресс-конференции не поднималась.
Как пишет Bloomberg, в 2021-м положительное сальдо между Россией и Турцией составило порядка 20 миллиардов долларов. В этом году объем торговли может вырасти до 50 миллиардов. Турецкие политики в последние несколько лет активно обсуждают смену валют для платежей, чтобы противостоять сокращению резервов своего Центробанка: с 2019 года он продал десятки миллиардов долларов для поддержания курса лиры.
Рубль - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:02
Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире
 
ЭкономикаТурцияРоссияАнкара (провинция)Цены на нефть
 
 
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