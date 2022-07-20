https://ria.ru/20220720/turisty-1803739830.html

Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции

Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции - РИА Новости, 20.07.2022

Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции

Как минимум шестеро иностранных туристов погибли в среду в Иракском Курдистане в результате артобстрела курорта Заху турецкими ВС, пострадали еще 26 человек,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:21

2022-07-20T15:21

2022-07-20T15:25

туризм

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ирак

турция

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БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Как минимум шестеро иностранных туристов погибли в среду в Иракском Курдистане в результате артобстрела курорта Заху турецкими ВС, пострадали еще 26 человек, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Шестеро туристов погибли, 26 ранены в результате падения артиллерийских снарядов турецких ВС на курорт Заху в Иракском Курдистане", - сообщил источник.По его словам, речь идет о туристах из арабских стран.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула, административном центре провинции Найнава, уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20220717/irak-1803021504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, ирак, турция