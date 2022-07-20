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Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220720/turisty-1803739830.html
Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции
Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции - РИА Новости, 20.07.2022
Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции
Как минимум шестеро иностранных туристов погибли в среду в Иракском Курдистане в результате артобстрела курорта Заху турецкими ВС, пострадали еще 26 человек,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:21
2022-07-20T15:25
туризм
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ирак
турция
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БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Как минимум шестеро иностранных туристов погибли в среду в Иракском Курдистане в результате артобстрела курорта Заху турецкими ВС, пострадали еще 26 человек, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Шестеро туристов погибли, 26 ранены в результате падения артиллерийских снарядов турецких ВС на курорт Заху в Иракском Курдистане", - сообщил источник.По его словам, речь идет о туристах из арабских стран.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула, административном центре провинции Найнава, уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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новости - туризм, ирак, турция
15:21 20.07.2022 (обновлено: 15:25 20.07.2022)
 
Источник: в Ираке погибли шесть туристов при обстрела со стороны Турции

На севере Ирака погибли не менее шести туристов во время обстрела со стороны ВС Турции

© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
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БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Как минимум шестеро иностранных туристов погибли в среду в Иракском Курдистане в результате артобстрела курорта Заху турецкими ВС, пострадали еще 26 человек, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Шестеро туристов погибли, 26 ранены в результате падения артиллерийских снарядов турецких ВС на курорт Заху в Иракском Курдистане", - сообщил источник.
По его словам, речь идет о туристах из арабских стран.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула, административном центре провинции Найнава, уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
Турецкий военный - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 11:22
Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей РПК
 
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