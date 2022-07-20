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Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока"
Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока"
"Газпром" должен получить не только оказавшуюся под санкциями в Канаде станцию для перекачки газа, но и юридическую и техническую документацию на нее, заявил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:44
2022-07-20T00:44
экономика
россия
канада
европа
северный поток
газпром
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. "Газпром" должен получить не только оказавшуюся под санкциями в Канаде станцию для перекачки газа, но и юридическую и техническую документацию на нее, заявил президент России Владимир Путин."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали."Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.
https://ria.ru/20220720/gazprom-1803595934.html
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экономика, россия, канада, европа, северный поток, газпром
00:44 20.07.2022
 
Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока"

Президент Путин заявил, что "Газпром" должен получить турбину для "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. "Газпром" должен получить не только оказавшуюся под санкциями в Канаде станцию для перекачки газа, но и юридическую и техническую документацию на нее, заявил президент России Владимир Путин.
"Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у "Газпрома" нет. Но мы, конечно, их должны получить, потому что это наша собственность, это собственность "Газпрома". И "Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы. И юридические документы, и техническую документацию", - сказал Путин журналистам.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.
Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.
Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
00:24
Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей
 
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