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Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
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Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров
Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров
Навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:01
2022-07-20T12:08
сергей лавров
евросоюз
венгрия
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Маятник качается из стороны в сторону. И маятник сейчас из стороны, которая ассоциировалась с быстрой интеграцией, он сейчас качнется в другую сторону, когда навязанные из Брюсселя требования, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договоренности, начинают раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией", - сказал он в интервью РИА Новости и RT.В качестве примера он привел Венгрию, к которой ЕС "пристает" по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей.
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сергей лавров, евросоюз, венгрия, политика
12:01 20.07.2022 (обновлено: 12:08 20.07.2022)
 
Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: навязанные из Брюсселя требования начинают раздражать страны ЕС

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Маятник качается из стороны в сторону. И маятник сейчас из стороны, которая ассоциировалась с быстрой интеграцией, он сейчас качнется в другую сторону, когда навязанные из Брюсселя требования, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договоренности, начинают раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией", - сказал он в интервью РИА Новости и RT.
В качестве примера он привел Венгрию, к которой ЕС "пристает" по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей.
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