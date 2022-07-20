https://ria.ru/20220720/trebovaniya-1803667156.html

Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров

Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022

Требования Брюсселя начинают раздражать страны ЕС, заявил Лавров

Навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:01

2022-07-20T12:01

2022-07-20T12:08

сергей лавров

евросоюз

венгрия

политика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Маятник качается из стороны в сторону. И маятник сейчас из стороны, которая ассоциировалась с быстрой интеграцией, он сейчас качнется в другую сторону, когда навязанные из Брюсселя требования, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договоренности, начинают раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией", - сказал он в интервью РИА Новости и RT.В качестве примера он привел Венгрию, к которой ЕС "пристает" по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей.

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

венгрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, евросоюз, венгрия, политика