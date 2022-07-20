https://ria.ru/20220720/traditsii-1803746451.html

Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин

Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022

Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин

Движение вперед должно опираться на традиции и ценности, но почивать на лаврах и радоваться успехам прошлого недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:28

2022-07-20T15:28

2022-07-20T15:28

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение вперед должно опираться на традиции и ценности, но почивать на лаврах и радоваться успехам прошлого недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Подчеркну, чтобы идти в будущее, нам нужно помнить о нашем великом, славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими достижениями и, повторю, обязательно двигаться, конечно, при этом вперед", - сказал президент."Нельзя, это абсолютно недопустимо только почивать на лаврах и только смотреть в прошлое и радоваться тому, что сделано было нашими предшественниками, нашими отцами, дедами. Опираясь на все это богатство, опираясь на этот колоссальный опыт, опираясь на эти достижения нашего народа или наших народов - наше преимущество состоит в том, что мы - многонациональная и многоконфессиональная страна, надо, конечно, смотреть вперед, двигаться только вперед", - добавил он.

https://ria.ru/20220720/putin-1803684790.html

https://ria.ru/20220720/putin-1803732310.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин, политика