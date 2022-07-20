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Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
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Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин
Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин
Движение вперед должно опираться на традиции и ценности, но почивать на лаврах и радоваться успехам прошлого недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:28
2022-07-20T15:28
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение вперед должно опираться на традиции и ценности, но почивать на лаврах и радоваться успехам прошлого недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Подчеркну, чтобы идти в будущее, нам нужно помнить о нашем великом, славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими достижениями и, повторю, обязательно двигаться, конечно, при этом вперед", - сказал президент."Нельзя, это абсолютно недопустимо только почивать на лаврах и только смотреть в прошлое и радоваться тому, что сделано было нашими предшественниками, нашими отцами, дедами. Опираясь на все это богатство, опираясь на этот колоссальный опыт, опираясь на эти достижения нашего народа или наших народов - наше преимущество состоит в том, что мы - многонациональная и многоконфессиональная страна, надо, конечно, смотреть вперед, двигаться только вперед", - добавил он.
https://ria.ru/20220720/putin-1803684790.html
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агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин, политика
15:28 20.07.2022
 
Движение вперед должно опираться на традиции, заявил Путин

Путин: движение вперед должно опираться на традиции, но почивать на лаврах недопустимо

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение вперед должно опираться на традиции и ценности, но почивать на лаврах и радоваться успехам прошлого недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".
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"Подчеркну, чтобы идти в будущее, нам нужно помнить о нашем великом, славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими достижениями и, повторю, обязательно двигаться, конечно, при этом вперед", - сказал президент.
"Нельзя, это абсолютно недопустимо только почивать на лаврах и только смотреть в прошлое и радоваться тому, что сделано было нашими предшественниками, нашими отцами, дедами. Опираясь на все это богатство, опираясь на этот колоссальный опыт, опираясь на эти достижения нашего народа или наших народов - наше преимущество состоит в том, что мы - многонациональная и многоконфессиональная страна, надо, конечно, смотреть вперед, двигаться только вперед", - добавил он.
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