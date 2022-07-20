https://ria.ru/20220720/tayvan-1803664625.html

Китай осудил визит парламентской делегации Тайваня в Чехию

Китай осудил визит парламентской делегации Тайваня в Чехию - РИА Новости, 20.07.2022

Китай осудил визит парламентской делегации Тайваня в Чехию

Посольство Китая в Праге выступило с решительным осуждением визита в Чехию парламентской делегации Тайваня во главе со спикером Ю Сикунем, сообщило в среду... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:53

2022-07-20T11:53

2022-07-20T11:53

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китай

тайвань

чехия

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ПРАГА, 20 июл – РИА Новости. Посольство Китая в Праге выступило с решительным осуждением визита в Чехию парламентской делегации Тайваня во главе со спикером Ю Сикунем, сообщило в среду Чешское радио.В среду Ю Сикунь выступит перед членами сената Чехии. На этом тайваньская делегация завершает свой трехдневный визит в республику. Ранее гости из Тайваня побывали в старинном городке Тельч на востоке страны, а также провели переговоры об экономическом и культурном сотрудничестве с руководством края Высочина, также расположенного на востоке Чехии.Пекин неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220720/kitay-1803607962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, тайвань, чехия, евросоюз, мид кнр, прага