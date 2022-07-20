Китай осудил визит парламентской делегации Тайваня в Чехию
Посольство Китая в Праге осудило визит парламентской делегации Тайваня в Чехию
Флаг Китая. Архивное фото
ПРАГА, 20 июл – РИА Новости. Посольство Китая в Праге выступило с решительным осуждением визита в Чехию парламентской делегации Тайваня во главе со спикером Ю Сикунем, сообщило в среду Чешское радио.
"Посольство Китая в Праге решительно осудило визит председателя тайваньского парламента Ю Сикуня в Чехию. Согласно заявлению посольства, сенат и отдельные чешские политики подрывают политическую основу китайско-чешских отношений и попирают основные нормы международных отношений", - говорится в сообщении.
В среду Ю Сикунь выступит перед членами сената Чехии. На этом тайваньская делегация завершает свой трехдневный визит в республику. Ранее гости из Тайваня побывали в старинном городке Тельч на востоке страны, а также провели переговоры об экономическом и культурном сотрудничестве с руководством края Высочина, также расположенного на востоке Чехии.
Пекин неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.