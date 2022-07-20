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Спецоперация, 20 июля: украинские беспилотники обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803911641.html
Спецоперация, 20 июля: украинские беспилотники обстреляли Запорожскую АЭС
Спецоперация, 20 июля: украинские беспилотники обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
Спецоперация, 20 июля: украинские беспилотники обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники четыре раза за сутки обстреляли Запорожскую АЭС, что, по информации российского Минобороны, лишь по счастливой случайности не привело к... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:06
2022-07-20T23:06
специальная военная операция на украине
сергей лавров
россия
запорожская аэс
вмф рф
донецкая народная республика
вячеслав гладков
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники четыре раза за сутки обстреляли Запорожскую АЭС, что, по информации российского Минобороны, лишь по счастливой случайности не привело к техногенной катастрофе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что географические задачи спецоперации изменились, в том числе из-за поставок Киеву американских РСЗО HIMARS.ОбстрелыУкраинские беспилотники за день четыре раза атаковали Запорожскую АЭС, сообщили представители пресс-службы Энергодара, а по данным российского оборонного ведомства, атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС в понедельник лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы.Украинскими вооруженными формированиями был произведен обстрел села Нехотеевка в Белгородской области, погиб один местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, повреждены 4 жилых дома и сельский клуб, погиб местный житель.Ход операцииВ Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", которой он дал указание повысить оперативность уничтожения беспилотников в приграничных с Россией районах.По данным МО, российская авиация&nbsp; в среду уничтожила&nbsp; в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США, а также склад вооружений войск Украины в Соледаре (ДНР).Кроме того, российскими военными за сутки поражено пять украинских взводов РСЗО "Град", шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, говорится в сводке Минобороны.ВМФ России крылатыми ракетами большой дальности уничтожил в Одесской области свыше 200 военнослужащих в пункте подготовки резервистов для украинской армии, а боевая авиация и артиллерия РФ за сутки поразили семь украинских пунктов военного управления, уничтожили восемь складов с оружием и боеприпасами, заявили в министерстве.К тому же, согласно данным Минобороны, украинские нацисты оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию, огневые точки, склады вооружений и боеприпасов в лечебных учреждениях ДНР.Несмотря на противодействие киевских властей, РФ удалось эвакуировать с территории Украины, из ДНР и ЛНР более 2,7 миллиона человек, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Освобожденные территорииПо имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, в Донбасс в район Соледара и Артемовска прибывают иностранные инструкторы для обучения украинских боевиков использовать западное вооружение.Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила РИА Новости о том, что на руках у властей ДНР имеется порядка тысячи фактов преступлений украинских боевиков в Донбассе с 2014 года. Она, кроме того, отметила, что планируется проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками, однако это будет возможно после полного освобождения территории ДНР. По ее данным, в трибунале буду участвовать представители РФ, Белоруссии и Сирии.Согласно данным СЦКК, за 154 дня эскалации в республике погибли 259 мирных жителей, 2710 человек получили ранения, в том числе 178 детей.Интервью Сергея Лаврова РИА НовостиГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и RT, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.Министр также отметил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, тем самым удерживая ее от "любых конструктивных шагов", а также "сталкивая Россию и Европу".&nbsp;При этом глава российского МИД убежден, что "украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", и в нынешних условиях заводить речь о мирных переговорах с Киевом "смысла не имеет".Сергей Лавров также подчеркнул, что Запад пытается втянуть ООН и ее генсекретаря в "свои игры" вокруг украинского зерна.Международная повесткаСША и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.Тем временем Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева, сообщило в среду агентство SANA со ссылкой на источник в МИД САР.
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сергей лавров, россия, запорожская аэс, вмф рф, донецкая народная республика, вячеслав гладков, сергей шойгу, украина, в мире, луганская народная республика
23:06 20.07.2022
 
Спецоперация, 20 июля: украинские беспилотники обстреляли Запорожскую АЭС

Спецоперация, 20 июля: украинские беспилотники обстреляли Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники четыре раза за сутки обстреляли Запорожскую АЭС, что, по информации российского Минобороны, лишь по счастливой случайности не привело к техногенной катастрофе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что географические задачи спецоперации изменились, в том числе из-за поставок Киеву американских РСЗО HIMARS.

Обстрелы

Украинские беспилотники за день четыре раза атаковали Запорожскую АЭС, сообщили представители пресс-службы Энергодара, а по данным российского оборонного ведомства, атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС в понедельник лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы.
Украинскими вооруженными формированиями был произведен обстрел села Нехотеевка в Белгородской области, погиб один местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, повреждены 4 жилых дома и сельский клуб, погиб местный житель.
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Ход операции

В Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", которой он дал указание повысить оперативность уничтожения беспилотников в приграничных с Россией районах.
По данным МО, российская авиация  в среду уничтожила  в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США, а также склад вооружений войск Украины в Соледаре (ДНР).
Кроме того, российскими военными за сутки поражено пять украинских взводов РСЗО "Град", шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, говорится в сводке Минобороны.
ВМФ России крылатыми ракетами большой дальности уничтожил в Одесской области свыше 200 военнослужащих в пункте подготовки резервистов для украинской армии, а боевая авиация и артиллерия РФ за сутки поразили семь украинских пунктов военного управления, уничтожили восемь складов с оружием и боеприпасами, заявили в министерстве.
К тому же, согласно данным Минобороны, украинские нацисты оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию, огневые точки, склады вооружений и боеприпасов в лечебных учреждениях ДНР.
Несмотря на противодействие киевских властей, РФ удалось эвакуировать с территории Украины, из ДНР и ЛНР более 2,7 миллиона человек, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Освобожденные территории

По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, в Донбасс в район Соледара и Артемовска прибывают иностранные инструкторы для обучения украинских боевиков использовать западное вооружение.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила РИА Новости о том, что на руках у властей ДНР имеется порядка тысячи фактов преступлений украинских боевиков в Донбассе с 2014 года. Она, кроме того, отметила, что планируется проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками, однако это будет возможно после полного освобождения территории ДНР. По ее данным, в трибунале буду участвовать представители РФ, Белоруссии и Сирии.
Согласно данным СЦКК, за 154 дня эскалации в республике погибли 259 мирных жителей, 2710 человек получили ранения, в том числе 178 детей.
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Интервью Сергея Лаврова РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и RT, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Министр также отметил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, тем самым удерживая ее от "любых конструктивных шагов", а также "сталкивая Россию и Европу". 
При этом глава российского МИД убежден, что "украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", и в нынешних условиях заводить речь о мирных переговорах с Киевом "смысла не имеет".
Сергей Лавров также подчеркнул, что Запад пытается втянуть ООН и ее генсекретаря в "свои игры" вокруг украинского зерна.
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Международная повестка

США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Тем временем Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева, сообщило в среду агентство SANA со ссылкой на источник в МИД САР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровРоссияЗапорожская АЭСВМФ РФДонецкая Народная РеспубликаВячеслав ГладковСергей ШойгуУкраинаВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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