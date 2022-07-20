https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803677642.html

Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 20.07.2022

Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

Боевая авиация и артиллерия РФ за сутки поразили семь украинских пунктов военного управления, уничтожила восемь складов с оружием и боеприпасами, сообщило в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:37

2022-07-20T12:37

2022-07-20T12:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Боевая авиация и артиллерия РФ за сутки поразили семь украинских пунктов военного управления, уничтожила восемь складов с оружием и боеприпасами, сообщило в среду Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, а также 92-й механизированной бригады в районе Должик Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области, а также два склада горючего 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, сообщили Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803678129.html

https://ria.ru/20220720/soledar-1803677339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины