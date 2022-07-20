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Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803677642.html
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 20.07.2022
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления
Боевая авиация и артиллерия РФ за сутки поразили семь украинских пунктов военного управления, уничтожила восемь складов с оружием и боеприпасами, сообщило в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:37
2022-07-20T12:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Боевая авиация и артиллерия РФ за сутки поразили семь украинских пунктов военного управления, уничтожила восемь складов с оружием и боеприпасами, сообщило в среду Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, а также 92-й механизированной бригады в районе Должик Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области, а также два склада горючего 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, сообщили Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803678129.html
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вооруженные силы рф, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
12:37 20.07.2022 (обновлено: 12:52 20.07.2022)
 
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

Минобороны: российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Боевая авиация и артиллерия РФ за сутки поразили семь украинских пунктов военного управления, уничтожила восемь складов с оружием и боеприпасами, сообщило в среду Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, а также 92-й механизированной бригады в районе Должик Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Кроме того, уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области, а также два склада горючего 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, сообщили Минобороны РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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