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Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803629204.html
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине
Все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать своё отношение к идущей на Украине специальной операции,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:47
2022-07-20T09:47
специальная военная операция на украине
общество
андрей клишас
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать своё отношение к идущей на Украине специальной операции, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не только чиновники, но и представители политических партий, крупного бизнеса и общественных организаций (должны открыто высказать свое отношение к СВО - ред). Люди имеют право знать позицию всех лидеров политики, бизнеса, общественности по этому ключевому вопросу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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общество, андрей клишас
09:47 20.07.2022
 
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине

Сенатор Клишас призвал политиков и бизнесменов высказать отношение к операции на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать своё отношение к идущей на Украине специальной операции, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Не только чиновники, но и представители политических партий, крупного бизнеса и общественных организаций (должны открыто высказать свое отношение к СВО - ред). Люди имеют право знать позицию всех лидеров политики, бизнеса, общественности по этому ключевому вопросу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 05:18
Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей Клишас
 
 
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