https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803629204.html

Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине

Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине - РИА Новости, 20.07.2022

Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине

Все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать своё отношение к идущей на Украине специальной операции,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:47

2022-07-20T09:47

2022-07-20T09:47

специальная военная операция на украине

общество

андрей клишас

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать своё отношение к идущей на Украине специальной операции, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не только чиновники, но и представители политических партий, крупного бизнеса и общественных организаций (должны открыто высказать свое отношение к СВО - ред). Люди имеют право знать позицию всех лидеров политики, бизнеса, общественности по этому ключевому вопросу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220718/denatsifikatsiya-1803116007.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей клишас