https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803629204.html
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине
Все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать своё отношение к идущей на Украине специальной операции,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:47
2022-07-20T09:47
2022-07-20T09:47
специальная военная операция на украине
общество
андрей клишас
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать своё отношение к идущей на Украине специальной операции, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не только чиновники, но и представители политических партий, крупного бизнеса и общественных организаций (должны открыто высказать свое отношение к СВО - ред). Люди имеют право знать позицию всех лидеров политики, бизнеса, общественности по этому ключевому вопросу", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220718/denatsifikatsiya-1803116007.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей клишас
Клишас призвал политиков высказать отношение к операции на Украине
Сенатор Клишас призвал политиков и бизнесменов высказать отношение к операции на Украине